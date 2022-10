Se ha questo aspetto non dovresti mangiarlo: non sai cosa rischi

Se ha questo aspetto non dovresti assolutamente mangiarlo: fai molta attenzione, perché non sai che cosa rischi.

Per quanto alcuni cibi siano assolutamente irresistibili, bisogna ammettere che non sono sempre del tutto salutari. Pensiamo ai dolci, alle patatine o a pietanze ricche di grassi come i fritti.

Ad ogni modo, non sono solo questi gli alimenti di cui dobbiamo diffidare, cercando di assumerli il meno possibile. Spesso, infatti, ci sono anche degli altri alimenti apparentemente innocui che possono, però, nascondere alcune insidie. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Ebbene, se ti accorgi che ciò che hai nel piatto ha questo aspetto non dovresti mangiarlo per nessun motivo. Attenzione, perché non sai che cosa rischi.

Come abbiamo visto, ci sono alcuni cibi che dovremmo consumare il meno possibile per non andare incontro ad effetti negativi per la nostra salute. Ad ogni modo, oltre a dolci, patatine e fritti dovremmo anche fare attenzione a delle pietanze apparentemente innocue che nascondono, in realtà, parecchie insidie. Hai capito di che cosa si tratta? Ebbene sì, dei cibi bruciacchiati. Per quanto infatti essi possano essere spesso invitanti e gustosi, pensiamo ad esempio al bordo abbrustolito della pizza oppure alla carne leggermente affumicata sul barbecue, non sono per nulla salutari. Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma mangiare alimenti bruciati può essere dannoso per la nostra salute. Ecco quali potrebbero essere le conseguenze.

Quali sono gli effetti sull’organismo

Forse non tutti lo sanno, ma non dovremmo mai mangiare i cibi bruciacchiati perché questi contengono delle sostanze pericolose per la salute del nostro organismo. In particolare, soprattutto negli alimenti ricchi di amido, una volta raggiunti i 120 gradi si forma una sostanza chiamata Acrillamide che può avere degli effetti cancerogeni. Ma cerchiamo di capire nel concreto che cosa succede al nostro corpo quando ingeriamo una certa quantità di cibo bruciato.

A tal proposito, occorre innanzitutto chiarire che concedersi di tanto in tanto una fetta di pizza abbrustolita non ha su di noi alcuna ripercussione. Tuttavia, non bisogna dimenticare che a lungo andare tale abitudine fa sì che nel nostro organismo si depositino discrete quantità di Acrillamide e ciò può quindi diventare pericoloso. Ecco perché bisognerebbe adottare alcuni accorgimenti fin da subito in modo da scongiurare ogni pericolo. Nello specifico fai attenzione a questi dettagli:

controlla le pietanze durante la cottura, così da essere sicuro che diventino leggermente dorate o grigliate, ma non del tutto bruciate ;

; evita di friggere a più di 175 gradi, controllando la temperatura con l’apposito termometro da alimenti;

fai attenzione alle friggitrici ad aria calda che producono più Acrillamide;

adotta tecniche di cottura più salutari come ad esempio quella a vapore o la bollitura .

In questo modo, potrai tenere maggiormente sotto controllo l’assunzione di Acrillamide e di conseguenza salvaguardare anche la tua salute fisica.