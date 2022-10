Sono i segni più affascinanti dello zodiaco: nel 2023 li aspetta un vero colpo di fulmine. L’amore per loro è finalmente alle porte.

Tutti noi siamo in cerca di un po’ di amore e di fortuna e in questo gli Astri possono spesso venirci in aiuto. In particolare, ci sono alcuni segni zodiacali che sono più affascinanti e sensuali di altri e che riescono, quindi, a stregare chiunque gli capiti sotto tiro.

Quest’oggi, infatti, vogliamo proprio svelarti chi sono questi ‘Casanova’ e chi effettivamente nel 2023 riceverà un vero e proprio colpo di fulmine. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi: per loro l’amore è ormai alle porte.

Sono i segni più affascinanti dello zodiaco

Tra i segni più affascinanti e sensuali di tutto lo zodiaco non possiamo non citare quelli di Fuoco che, proprio come suggerisce il loro elemento dominante, sono decisamente molto focosi e passionali. In particolare, fra questi vi è l’Ariete. I nati sotto questo segno sono dei veri conquistatori. Inoltre, essendo molto caparbi, quando si prefiggono un obiettivo non c’è nulla che possa ostacolarli o far loro cambiare idea. Ma attenzione, perché come ex sono molto possessivi.

Stesso discorso anche per il Leone, il quale è anche decisamente sexy e passionale. In più, adora le sfide e quindi ama conquistare le sue prede. Infine, anche la sua proverbiale sicurezza lo rende estremamente affascinante ed irresistibile. Ad ogni modo, il primo posto di questa particolarissima classifica non è occupato da un segno di Fuoco, bensì d’Acqua. Stiamo parlando dello Scorpione. I nati sotto questo segno sanno sedurre fin dal primo sguardo. Con loro il colpo di fulmine è assicurato! Egli non deve essere per forza bello, perché basta il suo straordinario carisma a stregare tutti. Infine, in amore è anche molto creativo. Purtroppo, però, è anche incline al tradimento.

Per loro nel 2023 ci sarà un vero colpo di fulmine

Una volta scoperto quali sono i segni più affascinanti e passionali dello zodiaco, vediamo ora per quali di loro il 2023 ha in servo un vero e proprio colpo di fulmine. Ma non finisce qua, perché il vero amore potrebbe arrivare anche per uno di questi altri segni.

Se da un lato Ariete, Leone e Scorpione saranno decisamente irresistibili, dall’altro non mancheranno colpi di fulmine anche per i Gemelli, i quali vivranno un periodo di grande romanticismo già a partire dalla fine del 2022. Per alcuni potrebbero arrivare anche una convivenza o un figlio.

Anche gli Acquario saranno favoriti sotto questo punto di vista. Godranno infatti di una grande intesa con il partner. Infine anche ai Bilancia aspetta un 2023 ricco di romanticismo, complicità e passionalità. In particolare, per loro ci sarà anche un cielo splendido per quanto riguarda le amicizie.