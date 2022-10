Ne basterà mezzo bicchiere e quelle brutte macchie d’acqua sul box doccia spariranno una volta per tutte. Guarda con i tuoi stessi occhi!

Quante volte dopo esserti lavato il box doccia è apparso come un vero e proprio campo di battaglia? Di sicuro un’infinità! Ma niente paura, perché abbiamo qui noi un rimedio pronto all’uso che farà al caso tuo.

Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Non dovrai fare altro che usare mezzo bicchiere di questo ‘ingrediente’ e quelle brutte macchie d’acqua sul vetro spariranno una volta per tutte. Provare per credere! Se anche tu, quindi, non stai più nella pelle e vuoi scoprire questo trucco eccezionale continua a leggere il nostro articolo di oggi. Non te ne pentirai!

Addio macchie di acqua sul box doccia!

Se ogni volta dopo esserti fatto la doccia sprechi moltissimo tempo e fatica per eliminare le macchie d’acqua che si creano sui vetri non puoi assolutamente perderti il rimedio fai da te di oggi. In pratica, non dovrai fare altro che usare mezzo bicchiere di questo ‘ingrediente’ super economico che di sicuro hai già in casa ed eseguire alla lettera le nostre indicazioni. Vedrai, il risultato finale sarà garantito al cento per cento. Provare per credere! Basta, quindi, perdere altro tempo prezioso e scopriamo questo trucchetto utilissimo più nel dettaglio. Ecco che cosa devi fare.

Ne basterà mezzo bicchiere

Per pulire a fondo i vetri del box doccia dalle basta usare mezzo bicchiere di questo prodotto ed il gioco è fatto. Sei curioso di sapere di che cosa si tratta? Ebbene sì, dell’ammorbidente. Non tutti infatti lo sanno, ma questo prodotto incredibile non serve solo a rendere i nostri capi profumati e morbidissimi, ma anche per tantissimi altri scopi. Pulire il box doccia è proprio uno di questi. Provaci tu stesso: resterai di sicuro senza parole!

Ma vediamo quindi come procedere. Per prima cosa, mescola insieme mezzo bicchiere di ammorbidente e mezzo di acqua calda. Travasa, poi, il mix in un contenitore spray, chiudi il tappo ed agita energicamente. A questo punto, non ti resterà che spruzzare la miscela all’occorrenza sui vetri del box doccia e passa una spugna morbida sugli aloni. Risciacqua il tutto ed il gioco è fatto! Facile, non è vero? Ma non finisce qua, perché l’ammorbidente, come abbiamo anticipato, può essere usato anche per altri fini.

Per esempio, è un valido alleato per pulire i vetri delle finestre e gli specchi, lavare il pavimento, pulire pentole bruciate, rimuovere la colla degli adesivi sui barattoli di vetro e chi più ne ha più ne metta. Insomma, si tratta di un prodotto dai mille utilizzi, ma ne parleremo in maniera più approfondita nei nostri prossimi articoli.