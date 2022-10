Una boccata d’ossigeno! In arrivo un aiuto economico molto importante dallo Stato

Ancora un altro aiuto economico: i lavoratori dipendenti e i pensionati riceveranno dallo Stato del denaro in più, vediamo quando e come.

Dopo il bonus di 200 euro destinato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati a cui si è aggiunta di recente un’altra particolare categoria di beneficiari, arriva un’altra buona notizia per quanto riguarda la busta paga di molti. Sta per arrivare infatti un altro aiuto dallo Stato che includerà anche co.co.co, colf e badanti.

Si tratta di un vero sollievo per circa 22 milioni di italiani che in questo periodo dovranno affrontare uno dei periodi più duri dal punto di vista economico. Con la situazione attuale, infatti, che vede un aumento spaventoso dei prezzi di luce e gas a causa del complicato scenario internazionale causato dalla guerra in Ucraina, urgono rimedi che possano far respirare un po’ le tasche della gente.

E’ importante che ognuno faccia la propria parte evitando gli sprechi, a cominciare dal correggere le tante abitudini sbagliate in casa, che portano a consumi eccessivi e assolutamente non indispensabili. Allo stesso tempo, fondamentale è il supporto dello Stato che in un momento del genere, cerca di venire in soccorso di molti lavoratori. Già dallo scorso mese di luglio, ha infatti predisposto il bonus da 200 euro allargandone la platea di beneficiari in ottobre. A breve, si potrà però usufruire di un altro aiuto molto importante: scopriamo di cosa si tratta e a chi spetta.

Ancora un aiuto economico dallo Stato: cosa prevede e cosa fare per averlo

Come anticipato, il nuovo bonus è destinato sempre a dipendenti e pensionati. La cifra è di 150 euro e stavolta include anche le categorie di co.co.co, colf e badanti. Per rientrare tra i beneficiari, però, a differenza del bonus di 200 euro, il reddito dovrà essere inferiore a 20mila euro e non a 35mila.

Ai dipendenti sia pubblici che privati, che ricevono retribuzione imponibile di massimo 1538 euro al mese, l’indennità sarà erogata automaticamente in busta paga. Importante ricordare che si ha diritto alla somma una sola volta, che questa non è cedibile e non ha valore ai fini fiscali e previdenziali.

Per quanto riguarda i pensionati, il bonus viene invece erogato direttamente dall’INPS e spetta a chi è residente in Italia, a chi è titolare di una o più pensioni e a a chi ha un reddito personale IRPEF, che nel 2021 non abbia superato i 20 mila euro.

I disoccupati e i lavoratori domestici non devono presentare alcuna domanda. Per le famiglie che beneficiano del reddito di cittadinanza ci sarà l’accredito, purché all’interno nucleo familiare nessuno sia già beneficiario di altre indennità.

Ancora in attesa i lavoratori autonomi, che non hanno ricevuto neanche il sussidio precedente. Non si sa al momento se lo riceveranno diviso in due (200 e 150) o in un’unica transazione (350 euro).