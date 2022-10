La cura della nostra chioma è importante per sentirci bene con noi stessi: aggiungine un cucchiaino al tuo shampoo, resterai senza parole!

Sentirsi bene con noi stessi significa anche aver cura del nostro corpo. C’è chi si dedica ad una disciplina, chi pratica sport, chi fa lunghe passeggiate. Ognuno può scegliere il metodo che preferisce per rilassarsi e tenersi in forma. A volte concedersi qualche coccola è un ottimo modo di prenderci cura di noi stessi. Aggiungine un cucchiaino al tuo shampoo: ti lascerà senza parole!

Ognuno di noi ha una sua qualità di capello, una sua lunghezza, una tipologia, un colore e così via. I prodotti che usiamo sono soggettivi, hanno un’efficacia differenze di persona in persona. Noi però vogliamo suggerirvi un rimedio “universale” che dovrebbe aiutarci a far fronte ad un problema molto comune. Basta aggiungerne un cucchiaino al momento di lavare la chioma e il risultato ci lascerà a bocca aperta.

Ne metti un cucchiaino nello shampoo: ti lascerà senza parole, pazzesco!

Come abbiamo detto ognuno di noi ha una sua tipologia di chioma. Oltre a distinguere i vari colori, c’è anche da tenere presente che ne abbiamo di ricci, lisci, mossi e così via. Per non parlare della distinzione tra secchi, crespi, grassi… Si potrebbe andare a vanti a lungo!

Ciò di cui vogliamo parlare oggi, però, è un rimedio molto semplice ad un problema che in tanti ci siamo potuti trovare ad affrontare. Quale? Il cuoio capelluto molto grasso che tende ad apparire oleoso anche pochi giorni dopo lo shampoo. Se è capitato anche a voi nonostante la pulizia frequente e i tanti prodotti appositi, è il momento di provare un rimedio della nonna!

La tendenza dei capelli a sporcarsi subito e apparire “grassi” e “unti” è molto comune. Dipende da una serie di fattori, alcuni molto soggettivi di cui dovremmo parlare con un esperto. Andiamo però a vedere come possiamo provare ad aiutarci in modo naturale e senza dover mettere mano al portafogli.

Ciò che dobbiamo fare è prendere il nostro solito shampoo (vi consigliamo di usarne uno che non sia aggressivo se lo usate spesso nell’arco di una settimana) e riversarne una quantità in un bicchiere. Regolatevi in base alla lunghezza dei capelli. Andiamo quindi ad unire allo shampoo un cucchiaino di bicarbonato. Aggiungiamo adesso anche qualche goccia di succo di limone e mescoliamo il tutto, amalgamando.

Usiamo quindi il composto ottenuto come il solito shampoo sotto la doccia. Il bicarbonato andrà a purificare il cuoio capelluto aiutandoci a ritardare la comparsa dei capelli grassi. Un trucchetto antico ma efficace che di certo vale la pena provare. Possiamo usarlo un paio di volte al mese!