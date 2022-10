Se volete eliminare il ferro da stiro dalla vostra vita e così anche dal costo delle bollette potete provare questo trucco geniale: pazzesco!

Di sicuro stirare non è divertente, su questo siamo tutti d’accordo. Lo diventa ancora meno quando il bucato si accumula e siamo costretti a faticare per ore. Per non parlare di quando a fine mese arriva la bolletta e ci rendiamo conto del costo esorbitante dei nostri elettrodomestici messi insieme. Come eliminare il ferro da stiro dalla propria vita e dal costo delle bollette usando solo questo.

Se vi state chiedendo se esista un modo per ottenere capi privi di grinze e pieghe senza servirvi di questo elettrodomestico la risposta è sì. C’è un trucchetto davvero geniale che potete provare e che vi lascerà a bocca aperta per la sua efficacia. Seguite i passaggi che vi spieghiamo e non avrete affatto bisogno di stirare: pazzesco!

Puoi eliminare il ferro da stiro: prova questo trucco e non ne avrai bisogno

In realtà vi proporremo due semplici alternative e sarete voi a decidere quale preferite in base anche alla disponibilità degli strumenti che avete in casa. Vi consigliamo però di provare seriamente, perché davvero andremo a risparmiare un bel po’ di tempo e, perché no, anche qualche soldo sulla bolletta. Basti pensare a quanto spesso mettiamo in funzione il ferro da stiro nell’arco di un intero anno per renderci conto che di sicuro una differenza ci dovrà essere. Non dilunghiamoci oltre e andiamo a vedere quali alternative abbiamo a disposizione.

Il primo trucco è per coloro che hanno a disposizione un’asciugatrice. Parliamo di quell’elettrodomestico che ci permette di asciugare il nostro bucato senza bisogno di stenderlo fuori. Cosa dobbiamo fare? Semplicissimo! Andremo ad aggiungere al cestello, insieme agli abiti, anche qualche cubetto di ghiaccio. Regoliamoci per la quantità in base al carico. Perché mai dovremmo fare una cosa del genere? Perché grazie al calore dell’asciugatrice il ghiaccio inizierà a evaporare e questo vapore andrà a spianare le pieghe e le grinze degli abiti. Usciranno dall’elettrodomestico perfetti! Fate però attenzione a non lasciare i vestiti all’interno una volta terminato il ciclo: rischiamo che si inumidiscano di nuovo e saremo costretti a ricominciare da capo.

E per chi, invece, non ha a disposizione l’asciugatrice? Nessun problema! Ciò che dobbiamo fare è sfruttare sempre del vapore. Come? Ebbene, quando facciamo la doccia, noi e i nostri cari, andiamo ad appendere gli abiti in questione su di una stampella e posizioniamoli nel bagno. Quanto più vicini riusciamo alla doccia ma non troppo da bagnarli con gli schizzi. Il vapore generato dall’acqua calda andrà a stendere in automatico le pieghe. In questo modo, mentre ci laviamo, in un colpo solo eviteremo anche di usare il ferro da stiro!