Si offendono immediatamente: questi segni sono i più permalosi dello zodiaco

Stanno sempre sulla difensiva, perciò quando si parla con loro è meglio fare attenzione: sono decisamente i segni zodiacali più permalosi.

Ci sono alcune persone oggettivamente più suscettibili di altre alle parole e ai comportamenti altrui: facilmente possono ‘mettere il muso’ per una frase che per loro suona come un’offesa, ma che per chi la pronuncia non lo è affatto. Del resto, ogni essere umano è un universo sterminato di emozioni, sensazioni, stati d’animo, pregi e difetti.

Tra questi può esserci anche la permalosità ossia la tendenza ad indispettirsi facilmente per motivi a cui le altre persone non farebbero neanche caso. Per questo motivo, se non si vuole rischiare di cadere in discussioni frequenti, bisognerebbe cercare di stare attenti il più possibile a non urtare la loro suscettibilità. Non tollerano critiche e spesso vedono intenzioni cattive dove non ce ne sono.

Per chi ama curiosare fare le numerose teorie dell’astrologia, sembrerebbe proprio che si tratti anche di una questione di segno zodiacale. Il mese e il giorno di nascita influenzerebbero la tendenza di alcune persone ad offendersi più spesso di altre, perciò sarebbe meglio sapere quali sono questi segni, non credete? Con tale informazione, potremo evitare, per quanto possibile, di dire loro qualcosa che potrebbe farli imbronciare e, molto probabilmente, farci incappare in una discussione.

Sono proprio questi i segni zodiacali più permalosi: devi stare molto attento

Per quanto riguarda la permalosità, sul podio dello zodiaco ci sono tre segni molto amati ovvero il Capricorno, i Gemelli e l’Ariete. Se vi trovate ad aver a che fare con uno di loro, cercate sempre di riflettere prima di parlare.

Il Capricorno è solitamente molto fiero di se stesso e questa grande autostima lo porta a non accettare nessun tipo di critica. Difficilmente ammetteranno di avere torto anche quando ne saranno pienamente consapevoli. In particolare, i nati sotto questo segno tenderanno a ‘punire’ chi secondo loro li ha offesi scegliendo la strategia del silenzio, in modo da portare l’altra persona a sentirsi in colpa e a chiedere scusa.

Volubile e spiazzante, il Gemelli è molto diretto nel rapportarsi agli altri, ma non tollera che la gente si comporti allo stesso modo con lui. Se la prendono tantissimo per una critica, ma non lo daranno mai a vedere. Dovrete cogliere i segnali dalle ‘frecciatine’ e mezze frasi che sicuramente arriveranno perché il Gemelli è portato a ‘legarsela al dito’, come si suol dire.

Infine, in questa particolare lista troviamo l’Ariete: notoriamente impulsivi ma anche molto sensibili, davanti a una critica che ritengono pesante, la loro reazione non si farà attendere e non sarà per nulla ‘diplomatica’.

In base alla vostra esperienza, pensate di poter confermare la permalosità di questi segni?