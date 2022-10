Basta con l’effetto frittata nella carbonara: con questo procedimento verrà perfettamente cremosa e farai un vero figurone davanti a tutti!

Cosa c’è di più buono di un delizioso piatto di pasta alla carbonara? Di sicuro è una delle preparazioni che più ci invidiano nel mondo intero e che va anche incontro ad una lunga serie di rivisitazioni, non tutte di grande successo.

C’è chi, infatti, la allunga con la panna e chi invece sostituisce il guanciale con la pancetta o, ancora, c’è chi quando la prepara ottiene quell’odioso effetto frittata che rende il piatto un vero disastro! Ad ogni modo, se è capitato anche a te questo piccolo, ma fastidioso inconveniente almeno una volta nella vita faresti meglio a continuare a leggere il nostro articolo perché stiamo per svelarti il trucchetto da mettere in pratica per evitare che ciò possa ripetersi. Sei curioso di saperne subito di più? Allora bando alle ciance e cominciamo!

Basta con l’effetto frittata nella carbonara

Come abbiamo detto poco fa, quando si prepara la pasta alla carbonara spesso e volentieri capita di realizzare un piatto poco cremoso con quel terribile effetto frittata che rende tutto più asciutto e stopposo, a volte al limite del commestibile.

Se, quindi, voi evitare di commettere questo grave errore devi assolutamente seguire passo dopo passo il procedimento che stiamo per spiegarti. Così facendo, non avrai più problemi di nessun tipo e potrai portare in tavola una carbonara da chef buona come quella dei grandi ristoranti. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Con questo procedimento verrà cremosissima

Ebbene, se anche a te spesso e volentieri capita di preparare una carbonara con quell’orribile effetto frittata sei capitato nel posto giusto. Sì, perché quest’oggi ti mostreremo una volta per tutte il procedimento esatto per risolvere il problema per sempre. Ecco che cosa devi fare.

In pratica, ti basterà seguire le mie indicazioni alla lettera ed il risultato finale sarà un primo cremosissimo. Parola d’onore! Innanzitutto, metti a cuocere la pasta. Dopodiché, scolala quando è ancora molto al dente e tieni da parte una tazza d’acqua di cottura. A questo punto, salta la pasta nella padella con il guanciale e, successivamente, trasferiscila in una scodella lontana dal fuoco.

Versa, infine, la salsa all’uovo e pecorino preparata in precedenza, un mestolo d’acqua di cottura e mescola ben bene, in modo tale da ottenere una consistenza a dir poco cremosissima. Aggiungi una spolverata di formaggio grattugiato, una grattata di pepe nero ed il gioco è fatto. Finalmente sarai pronto a portare in tavola una carbonara perfetta senza il terribile effetto frittata. Facile, non è vero? Non devi fare altro che replicare il procedimento a casa ed il risultato è garantito al cento per cento. Provare per credere.