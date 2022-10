Gianluca Vacchi, super party per i 2 anni della figlia: le immagini vi lasceranno senza parole; un vero e proprio parco giochi per il compleanno della piccola Blu Jerusalema.

Un vero e proprio paradiso per ogni bambino, quello che Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno organizzato per il secondo compleanno della loro Blu Jerusalema. La piccola ha compiuto due anni e i suoi genitori hanno voluto festeggiare organizzando un party assolutamente incredibile.

Le immagini condivise dalla coppia sui social hanno lasciato tutti senza parole: nel maxi giardino in cui è stato allestito tutto per la festa, non manca davvero nulla. Dai gonfiabili alle bolle di sapone giganti, fino alle mascotte con i personaggi più amati della Disney. E, per finire, meravigliosi fuochi di artificio. In seguito, alcune immagini di una giornata da incorniciare.

La figlia di Gianluca Vacchi compie 2 anni: le immagini della maxi festa

“Buon compleanno principessa, grazie per i due anni più belli della mia vita”. È quanto ha scritto Gianluca Vacchi nella didascalia dell’ultimo post condiviso sul suo canale Instagram. Un post in cui ha racchiuso alcuni degli attimi più emozionanti della meravigliosa festa organizzata per la piccola Blue Jerusalema, nata il 27 ottobre del 2020. Una festa organizzata insieme alla sua metà, Sharon Fonseca, che ha condiviso a sua volta diverse immagini di questo giorno magico, ringraziando il team che ha creato tutti gli allestimenti, i giochi e le attrazioni. Non manca davvero nulla e tutto è pensato per far divertire al massimo Blu e i suoi amichetti: gonfiabili, piscine di palline. dolci di ogni tipo, bolle di sapone e personaggi Disney. E, ovviamente, infiniti palloncini rosa, a creare vere e proprie sculture, sparse per tutto il giardino. Come in una vera e propria cerimonia, c’era l’angolo torta, con una tavola apposita, decorata nei minimi dettagli con rose e tanto altro. A proposito di tavola, come si vede dalle immagini, è stata allestito un solo, lunghissimo, tavolo, dove si sono riuniti tutti gli invitati: amici e parenti, che Sharon ha ringraziato per aver partecipato a questo giorno di grande gioia.

Giorno che si è concluso con dei meravigliosi giochi di fuochi di artificio, che hanno fatto alzare gli occhi al cielo agli invitati, emozionati per lo spettacolo. Le immagini condivise dalla coppia sui rispettivi canali social non sono passate inosservate: la maxi festa organizzata da Vacchi ha colpito davvero tutti. Curiosi di vedere alcuni piccoli scorci del party? Siete nel posto giusto:

Eh si, un vero e proprio sogno! L’ennesima prova che, per la sua piccola Blue Jerusalema, Gianluca sarebbe disposto davvero a tutto. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri alla piccola principessa di casa Vacchi. Buon secondo compleanno!