Make up Halloween: come truccarsi per la notte più spaventosa dell’anno; consigli per un effetto ‘terrificante’, ma allo stesso tempo glamour.

Dolcetto o scherzetto? Make up perfetto! Ci siamo, la notte più buia e terrificante è arrivata e se anche tu non vedi l’ora di festeggiare, sei nel posto giusto. Quella di Halloween è una ricorrenza che viene da lontano, molto sentita nei Paesei anglosassoni. Da qualche anno, però, anche in Italia è divenuta un’occasione di festa, soprattutto per i più piccoli, che si divertono a decorare zucche e travestirsi da zombie o fantasmi. A divertirsi, però, sono anche i più grandi, ma quale make up scegliere per il party di quest’anno?

Le maschera adatte ad Halloween sono tantissime, dai classici vampiro o strega, a Mortisia e scheletro. Ci si può sbizzarrire davvero molto, purché non ci si dimentichi del tema principale della serata: paura! Questa sera devi andare ad un party e non sai che trucco scegliere? Ti diamo alcuni consigli utilissimi, adatti a qualsiasi maschera tu scelga: piccolo dettagli ‘inquietanti di cui non puoi fare a meno nella festa più cupa dell’anno. Let’s go!

Non hai ancora scelto il tuo make up per Halloween? Ecco quello che fa per te

This is Halloween e se anche tu sei in procinto di partecipare al party più spaventoso dell’anno non puoi non leggere prima quello che abbiamo da dirti! Hai scelto il tuo abito ma non sai come truccarti? Questa sera devi osare! Se non hai scelto nessuna maschera nello specifico ( strega, vampiro ecc), ma vuoi semplicemente dare un tocco noir al tuo look, ecco cosa puoi fare.

Iniziamo da due parole chiavi: occhi e labbra! Saranno al centro dell’attenzione e dobbiamo fare di tutto per renderli più mostruosi che mai. Il segreto, questa sera, è uno: optare per colori scuri, accesi, che ricordino il sangue e le tenebre! Proprio così, altrimenti che Halloween sarebbe? Nel caso tu scegliessi di vestirti da vampiro, puoi addirittura disegnarti delle gocce di sangue che colano dalla bocca, usando del rossetto rosso. Più in generale, il consiglio è quello di utilizzare rossetti dai colori scurissimi, anche nero! Per trucco occhi o labbra, punta su tonalità strong come nero, viola o bordeaux: tutto purché sia intenso! Sempre per quanto riguarda le labbra, un’idea assolutamente pazzesca è quella di creare l’effetto labbra cucite: potrai farlo lasciando lo sfondo della bocca bianco e utilizzando una matita scura per creare i punti di sutura ( nera andrà benissimo!). E gli occhi?

Anche in questo caso, puntate sui colori scuri: giocate molto con l’eyeliner, creando delle vere e proprie cornici per il vostro sguardo. Per chi ama osare, è carino disegnare una piccola ragnatela ai lati di un solo occhio. Se vuoi far letteralmente spaventare i tuoi amici, accentua di molto le tue occhiaie, creando un effetto davvero ‘terrificante’. Il tutto, ovviamente, contornato da un incarnato assolutamente chiaro!

Se occhi, labbra e naso devono essere scuriti, dovrà essere assolutamente il contrario per il tuo viso. Usa le basi più chiare che hai: dovrai sembrare più pallida che mai…insomma, un vero zombie! Se non possiedi fondotinta molto chiari, puoi utilizzare anche prodotti appositi di colore bianco. Buon divertimento!