“Mia madre in ospedale grazie a voi”: il dramma dell’ex concorrente del Gf Vip; ha raccontato tutto attraverso i social.

L’edizione numero sette del GF Vip è iniziata da circa un mese e mezzo e, nella casa più spiata della tv, è successo davvero di tutto. E non tutto è stato uno spettacolo gradevole. Un inizio burrascoso per Alfonso Signorini, che si è visto costretto a prendere diversi provvedimenti nei confronti di più di un concorrente.

Squalifiche, ritiri ed eliminazioni anticipate in seguito a televoti flash: in pochi giorni la casa si è ‘svuotata’ inaspettatamente e, per questo motivo, presto entreranno in gioco nuovi concorrenti. In attesa di scoprire di chi si tratta, parliamo di un’ex concorrente del reality show di Canale 5. Concorrente che, attraverso i social, ha raccontato quanto le è successo negli ultimi giorni, scagliandosi contro gli haters. L’ex vippona racconta che, a causa degli attacchi di questi ultimi, la sua mamma è finita in ospedale. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

GF Vip, l’ex vippona si scaglia contro gli haters: “Mia madre è finita in ospedale grazie a voi”

“Dalla mia uscita dalla casa del GF sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti, rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre, che è finita in ospedale grazie a voi”. Inizia così il messaggio che Elenoire Ferruzzi ha scritto sul suo canale ufficiale di Instagram, sul quale è tornata attiva dopo l’esperienza nella casa del GF Vip. Esperienza che non è conclusa nel migliore del modi per la star del web, che è stata eliminata dal pubblico col 90 % dei voti, in un televoto flash. Elenoire è stata punita dalla produzione per via di alcuni comportamenti e parole inaccettabili che ha rivolto ad una delle sue coinquiline, Nikita Pelizon. Al pubblico la scelta di perdonare la Ferruzzi, salvandola al televoto, o mandarla a casa: la seconda opzione ha stravinto e la concorrente ha lasciato la casa venerdì scorso. A quanto pare, però, l’ex vippona è stata invasa da una valanga di haters, alla sua uscita dal programma.

“Siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio, quindi quale sarebbe la differenza?”, ha commentato Elenoire attraverso il post condiviso su Instagram. Un post che ha colpito tutti, soprattutto per via della notizia sulla sua mamma, che il pubblico ha imparato a conoscere ed apprezzare proprio nel corso di una puntata del GF: la signora Giovanna è entrata in casa per una sorpresa alla figlia, rendendosi protagonista di un incontro emozionante, che ha commosso tutti.

Non possiamo che augurare alla dolce Giovanna una velocissima guarigione. In quanto a Elenoire, potrete seguirla questa sera al GF Vip: sarà presente in studio, insieme al resto dei ‘fuoriusciti’. Seguirete la nuova puntata?