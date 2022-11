Ci siamo accorti tutti della crescita esponenziale dei prezzi: quelli di questi prodotti al supermercato sono aumentati tantissimo

Stiamo vivendo un periodo difficile che dura ormai da diversi mesi. Oltre al caro bollette che ha raggiunto dei picchi davvero preoccupanti sia per le imprese che per le famiglie anche i costi dei beni comuni e necessari slittano verso l’altro in modo esponenziale. I prezzi di questi prodotti al supermercato sono aumentati tantissimo: non si possono più comprare.

Se inizialmente l’incremento dei costi riguardava prodotti che consideravamo non essenziali o comunque non di prima necessità, la situazione inizia a preoccupare seriamente. Le famiglie italiane fanno sempre maggiore difficoltà a destreggiarsi tra le spese quotidiane, il pagamento delle utenze e la gestione economica del proprio portafogli. In particolare, al supermercato, continuano ad aumentare i prezzi. Vediamo nel dettaglio.

Sono aumentati tantissimo: i prezzi di questi prodotti continuano a salire

Come accennavamo, la preoccupazione non è data solo dalla crescita dei costi per le utenze o per quei prodotti, alimenti, materiali di cui, volendo, possiamo fare a meno. Il problema è scoprire, nei supermercati, che beni considerati essenziali alle famiglie stanno raggiungendo dei picchi davvero insostenibili che potrebbero costringerci a rinunciare all’acquisto nonostante il bisogno.

Come riportato da “l’Ansa”, in particolare è sul cibo che la preoccupazione diventa sempre maggiore. Alcuni prodotti, infatti, hanno visto un picco di costi in crescita davvero repentino. Nelle prossime righe vi spiegheremo per bene nel dettaglio di quali alimenti si tratta.

Spicca di sicuro l’aumento del costo del pane, ma anche quello del latte a lunga conservazione che hanno visto un picco di crescita davvero allarmante. Non da meno, anche prodotti come burro e farina, spesso necessari e indispensabili, continuano a vedere il listino salire.

Di sicuro ci siamo accorti anche che gli scaffali della pasta riportano cifre molto diverse rispetto a qualche mese fa. Anche per questo ingrediente che è tra i più amati e consumati dalle famiglie italiane la crisi che stiamo vivendo ha portato ad rialzo che sta diventando quasi insostenibile.

Se già le utenze avevano generato una crisi oggettiva e difficile da affrontare, il fatto che fare la spesa stia diventando quasi impossibile al punto da costringerci a selezionare ciò di cui possiamo privarci così da risparmiare qualche soldo è sicuramente un’emergenza da non sottovalutare.

Le famiglie italiane attendono novità e sostegni che possano contribuire ad alleggerire una situazione al momento davvero preoccupante. Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati a riguardo, nella speranza che nelle prossime settimane e mesi le cose possano evolvere in positivo e il paese ritrovare un equilibrio. E che il prossimo anno, ormai alle porte, possa iniziare nel migliore dei modi.