Vuoi sapere quanto sarà alto tuo figlio da adulto? Con questo semplice metodo puoi calcolare la sua futura altezza.

Quando siamo in coppia e c’è l’amore dopo un po’ di tempo nasce, non in tutti, quel desiderio di mettere su famiglia. Magari qualcuno pensa al matrimonio e poi ai figli, c’è chi invece vuole prima diventare madre o padre e nel caso, in futuro, pensare alle nozze. Non tutti sentono il bisogno di mettere al mondo un bambino e chi lo desidera ad un certo punto si trova coinvolto in quel desiderio fino a quando non diventa realtà.

I figli sono l’amore per i genitori ma sono anche causa di tante preoccupazioni. Una delle tante è che non crescano abbastanza. Infatti quando un genitore inizia a notare che il proprio bambino sia un po’ più piccolo fisicamente rispetto ad un altro comincia ad essere assalito dai dubbi e dall’ansia. Spesso però queste preoccupazioni sono infondate e non sono riconducibili a patologie.

Come spiega Mariacarolina Salerno, presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica e direttore dell’Unità di Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università Federico II di Napoli, basta solo la percezione di un’altezza insufficiente per creare stress nei genitori e negli stessi bambini. In molti casi la bassa statura non deve preoccupare perchè un bambino potrebbe crescere con tempi diversi rispetto ad un altro. Per sapere in anticipo quanto potrebbe essere alto tuo figlio ti consigliamo un semplice metodo che ti aiuta a calcolare la futura altezza.

Quanto sarà alto tuo figlio da adulto: con questo metodo puoi calcolare la sua futura altezza

Spesso una delle preoccupazioni che hanno i genitori è l’altezza dei propri figli. Vedendoli più bassi rispetto agli altri bambini cominciano a farsi delle paranoie. Molte volte si tratta di ansie senza un reale motivo. Infatti soltanto in una piccola percentuale una statura bassa può essere ricondotta ad una patologia.

In molti casi infatti si risolve con il passare del tempo. Ovviamente bisogna comunque mettere sul tavolo la storia della famiglia. Se i genitori, i nonni e così via, non sono così tanto alti non si può pretendere che un bambino possa avere una stazza molto grande. Per sapere quanto potrebbe essere alto tuo figlio da adulto c’è un metodo. In questo modo potete calcolare la sua futura altezza.

Infatti, avendo a disposizione l’altezza dei genitori si può ipotizzare quanto sarà alto il vostro bambino dalla formula che si prende dall’ALTEZZA BERSAGLIO. In questo modo avrete l’altezza di vostro figlio prendendo in considerazione quella vostra e della persona che avete di fianco. Naturalmente sono numeri che non possono rappresentare una sicurezza. Se siete assaliti dai dubbi confrontatevi con degli specialisti che vi sapranno dare le risposte che cercate.