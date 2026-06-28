Scoperta di un Paradiso per Bambini: Un Borgo con Piscine Naturali e Scivolo nella Roccia

C’è un posto in Toscana dove l’acqua si fa gioco, la pietra diventa amica e i bambini lasciano al sole le loro risate. Un piccolo borgo di pietra, una manciata di mulini e un torrente chiaro che invita a rallentare. È il tipo di scoperta che ti fa dire: “Eccolo, il giorno perfetto”.

Arrivi e l’aria sa di foglie umide e pane. Le case stringono la valle, il rumore del torrente mette ordine ai pensieri. Siamo a Casoli, frazione di Camaiore, ai piedi delle Alpi Apuane. Qui il torrente Lombricese scava da secoli buche lisce e profonde. Le chiamano “pozze”, ma hanno il talento delle cose straordinarie viste da vicino.

Non serve fretta. Lasci l’auto a valle, segui il sentiero tra i vecchi mulini. In dieci, quindici minuti di cammino, con scarpe chiuse, arrivi alle prime piscine naturali. L’acqua è trasparente. Verde in ombra, turchese al sole. In estate resta fresca: tra 12 e 15 °C. Le vasche cambiano con le piene. Alcune arrivano oltre il metro e mezzo. Altre sono basse, perfette per piedi piccoli e curiosi. Non è un parco acquatico. Non ci sono bagnini né servizi. C’è la natura, basta e avanza.

E poi, a metà percorso, succede la cosa che non ti aspetti. Un nastro di calcare scivola verso l’acqua e diventa gioco. Uno scivolo nella roccia, levigato dal tempo, dove i ragazzi si lanciano ridendo e i genitori tornano bambini per un minuto, o due. Prima di provarlo, controlla sempre la portata del torrente, la profondità della pozza di arrivo e la presenza di pietre. Contribuisce tutto alla sicurezza tanto quanto il buonsenso.

Dove si trova e come organizzarsi

Casoli si trova a circa 7 km dal centro di Camaiore (LU). La strada è stretta, la sosta limitata. Nei weekend estivi conviene arrivare presto o scegliere un giorno infrasettimanale. Dall’area di parcheggio segui le indicazioni per Candalla. Il sentiero principale è evidente e pianeggiante in gran parte, con brevi tratti scivolosi. In famiglia, calcola 20–30 minuti con soste e zainetto leggero. Portati acqua, frutta, un asciugamano. Scarpe da scoglio o con suola antiscivolo fanno la differenza su roccia bagnata.

Stagione giusta, regole semplici, rispetto del luogo

Il periodo migliore va da giugno a inizio settembre, escludendo i giorni successivi a forti piogge: il torrente può crescere rapido. L’acqua è fredda ma tonificante; aiuta fare bagni brevi e frequenti. Per i più piccoli meglio iniziare nelle pozze più basse, sempre con un adulto vicino. Evita tuffi alla cieca: prima osserva, poi entra, poi decidi. Non usare saponi o creme in acqua. Riporta a casa ogni rifiuto. Qui vivono libellule, rane, piccoli pesci: il loro equilibrio è delicato. Alcuni tratti possono essere soggetti a ordinanze stagionali o divieti temporanei; prima di andare verifica gli avvisi del Comune. Non sempre trovi campo telefonico: considera il fattore tempo e luce.

Questo è un luogo semplice. Non promette effetti speciali. Promette mani fredde, ginocchia sbucciate, merende condivise, storie che sanno di estate. Le famiglie con bambini lo capiscono al primo sguardo: la felicità spesso è corta come un sasso lanciato bene. E tu, la prossima volta che l’acqua ti chiama, saprai riconoscere quel suono?