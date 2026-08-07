Dalla Dordogna alla Sicilia: 12 Destinazioni Sorprendenti da Esplorare Quest’estate

Dodici tappe, dal respiro dei castelli sulla Dordogna al vento di salsedine in Sicilia. Un itinerario d’estate che scivola tra giardini, borghi e riserve, cercando la bellezza nei dettagli: all’alba, all’ombra, fuori rotta.

Comincio dalla Francia, dove l’estate ha luce obliqua e lenta. In alto, i Jardins de Marqueyssac disegnano onde verdi sopra la valle. Oltre 150 mila bossi potato a mano, un belvedere che guarda i castelli del Périgord. Cammino piano. La pietra scalda, l’aria profuma di resina.

A pochi chilometri, il Gouffre de Padirac apre la sua voragine. Un pozzo di oltre cento metri, una grotta con fiume sotterraneo. Scendere qui, in piena estate, è come entrare in un altro clima: silenzio, frescura, acqua che risuona.

Poi svolto a Saint-Cirq-Lapopie. Un villaggio medievale arroccato sulla valle del Lot. Case di legno e pietra, botteghe piccole, scorci che sembrano incisioni. Meglio al mattino presto. Le gru delle rondini tagliano il cielo, le vie sono ancora vuote.

Qui capisco il punto. La sorpresa non è lontana. La sorpresa è laterale. Sta nelle ore miti, nelle strade secondarie, nelle soglie tra ombra e sole. Da qui in poi, scelgo luoghi che lasciano spazio al respiro.

Tra giardini e alture

Sull’isola d’Ischia, il Giardino La Mortella intreccia piante mediterranee ed esotiche. Lo disegnò Russell Page. Terrazze, ninfee, viste sul mare. D’estate l’apertura si estende, ma conviene verificare gli orari ufficiali.

Nel Lazio, il Giardino di Ninfa è un atlante vivente. Rose che abbracciano muri antichi, corsi d’acqua limpidi, ponti su rovine medievali. Si entra solo in giornate a calendario. Questa attesa fa bene alla visita.

Salgo tra Emilia-Romagna e Toscana: Foreste Casentinesi. Faggete vetuste riconosciute dall’UNESCO. Sentieri freschi anche a luglio, torrenti chiari, eremi che invitano al silenzio. Qui il ritmo cardiaco si abbassa.

Più a nord, l’Alpe di Siusi apre prati altissimi. È tra gli altipiani più ampi d’Europa. Baite, sentieri lisci, profilo delle Dolomiti a cornice. Metto la sveglia presto e cammino quando la luce è latte.

In Sardegna, la Gola di Gorropu spacca la montagna. Pareti fino a quattrocento metri, ghiaioni, ombra netta. Il caldo resta fuori. Serve acqua nello zaino e passo prudente. La ricompensa è nel contrasto: cielo stretto, roccia viva.

Nel Materano, il Parco della Murgia custodisce gravine e chiese rupestri. Le cicale fanno coro, l’aria sa di timo. Guardo i Sassi da un altro lato, quello più rurale. Le tracce sono segnate e chiare; si cammina sicuri.

Isole, coste e borghi da scoprire

Scendo nel Cilento. La Cala degli Infreschi è un anfiteatro d’acqua. Le sorgenti sottomarine rinfrescano il mare, la macchia profuma di lentisco. Si arriva per sentiero o barca. Io scelgo il passo lento, tra ombra e scogli.

Resto sul Tirreno. L’arcipelago delle Egadi ha un carattere diverso isola per isola. A Marettimo, l’acqua è vetro. Grotte marine, mulattiere antiche, capperi ovunque. Qui il telefono smette di imporre urgenze.

In Sicilia orientale, la Riserva di Vendicari alterna dune, saline e la Tonnara che racconta il tempo. In stagione passano i fenicotteri. Il mare è chiaro e non ha fretta. Cammino con un cappello di paglia e lascio solo impronte.

Le sorprese non finiscono qui. Ogni estate apre varchi inattesi: una sagra in un borgo, un sentiero ripulito, un belvedere che non ricordavi. L’importante è stare all’ascolto. Quale luogo ti chiama, oggi, quando chiudi gli occhi per un momento e immagini il primo passo?