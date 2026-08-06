Classifica Completa dei Film di Spider-Man: Dal Peggiore al Migliore, da Tobey Maguire a Tom Holland

Maschera, responsabilità e felicità a caro prezzo. I film di Spider‑Man sono un rito collettivo: ci fanno crescere, ridere, sbagliare con lui. Questa è la nostra bussola emotiva e ragionata, per rivedere ogni capitolo e ritrovare chi eravamo la prima volta che abbiamo sentito “thwip”.

Dal peggiore al migliore

The Amazing Spider‑Man 2 (2014) Ambizioso ma sovraccarico. Troppi villain, poca aria. La chimica tra Andrew Garfield ed Emma Stone brilla, ma la trama salta. Tentava di lanciare i Sinistri Sei, progetto poi accantonato. Belle idee, poca tenuta.

Spider‑Man 3 (2007) Il capitolo più discusso di Sam Raimi. Emozioni sincere, ma Venom arriva tardi e male. L’“emo dance” è diventata meme. Eppure, tra sabbia e perdono, qualche pagina resta vera.

The Amazing Spider‑Man (2012) Reboot agile. Tono più teen, tute più “skater”, notti bagnate di blu. Garfield è un arrampicamuri nervoso e affettuoso. Il Lizard non convince del tutto, ma l’energia c’è.

Spider‑Man: Far From Home (2019) Vacanza europea e post‑Endgame. Mysterio gioca con la realtà. Il film supera il miliardo al box office e chiude una fase del MCU. Divertente, ma dipende molto dall’ombra di Stark.

Spider‑Man: Homecoming (2017) Rinfresca il liceo. Micheal Keaton è un Avvoltoio operaio e credibile. Tom Holland porta vulnerabilità e goffaggine autentiche. Il quartiere è di nuovo al centro. Buon ritmo, cuore leggero.

Spider‑Man (2002) Qui nasce il mito moderno. Il bacio a testa in giù. Il Green Goblin tagliente. Primo film a superare i 100 milioni di dollari nel weekend d’esordio USA. Tobey Maguire è un Peter timido e puro. New York torna fumetto e carne.

Spider‑Man: No Way Home (2021) Cinema‑evento. Oltre 1,9 miliardi al botteghino mondiale. Fan service? Sì. Ma anche un arco adulto sul prezzo dell’eroismo. Il multiverso diventa abbraccio, e fa male dove deve.

Spider‑Man: Into the Spider‑Verse (2018) Esplosione di stile. Miles Morales trova voce, ritmo, identità. Oscar al miglior film d’animazione. La grafica a fumetto ridefinisce il possibile. Emozione pulita, invenzioni a cascata.

Spider‑Man 2 (2004) Il treno. Punto. Un eroe stanco, un Doc Ock tragico, una città che lo regge in braccio. Oscar per gli effetti visivi. Qui l’idea di responsabilità diventa adulta: salvare gli altri significa rinunciare a sé.

Spider‑Man: Across the Spider‑Verse (2023) Vertigine visiva e coraggio narrativo. Mondi che respirano stili diversi. Miles rifiuta il “destino” scritto. Oltre 600 milioni nel mondo, per un capitolo di mezzo che osa più di tanti finali. È l’arte che allarga il perimetro dell’eroe.

Cose che restano sotto la tuta

L’umanità prima dei gadget. Da Raimi a Jon Watts, il punto fermo è lo stesso: essere Spider‑Man costa.

Le immagini che segnano un’epoca. Il bacio sotto la pioggia, il treno impazzito, la leap of faith di Miles.

I numeri che contano. Un Oscar all’animazione, un altro agli effetti, incassi record e sale piene a distanza di vent’anni.

Se questa classifica dei film di Spider‑Man ti ha fatto arricciare il naso, è giusto così. L’eroe con la maschera ci accompagna in fasi diverse della vita. Forse la vera domanda non è “qual è il migliore?”, ma: in quale capitolo abbiamo capito che essere grandi significa, ogni tanto, lasciare la ragnatela e saltare nel vuoto?