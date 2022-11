Anche se ridono gli occhi rimangono tristi: questi segni zodiacali sono proprio così, difficilmente si svegliano allegri.

La tristezza è uno stato d’animo con cui, purtroppo, tutti ci ritroviamo a fare i conti. Si tratta di un’emozione che possiamo definire “negativa” e che, il più delle volte, è legata ad un avvenimento o a periodi di difficoltà. Quando accade qualcosa che ci impedisce di essere sereni, ecco che il sentimento di tristezza ci assale, togliendoci il sorriso. Appurato che la tristezza non sia una caratteristica legata ad un carattere piuttosto che a un altro, ci sono, però, alcuni segni zodiacali che, più di altri, riescono a sorridere.

Esistono, infatti, alcune persone che, nonostante i problemi, riescono ad iniziare la giornata col piede giusto, sorridendo alla vita sperando che essa, di riflesso, gli sorrida. Altre, di contro, hanno molto spesso l’umore in ‘down’, spesso per via della perenne insoddisfazione o per la malinconia. Curiosi di sapere quali sono i segni più ‘tristi’ dello zodiaco?

I segni zodiacali più tristi: ecco chi fa difficoltà a sorridere senza validi motivi

Quante volte vi sarà capitato di sorridere con gli occhi, ma non con il cuore? Questo perché, quando un sorriso è vero, coinvolge tutti i lineamenti del volto e, in primis, è visibile nello sguardo. Alcuni segni zodiacali, però, sorridono spesso soltanto con gli occhi, nascondendo dentro di sé sentimenti di tristezza o sofferenza. A differenza di altri segni, che riescono a vedere il bicchiere mezzo pieno anche nelle situazioni più bui, alcuni si lasciano andare facilmente alla malinconia. Quali sono i segni più ‘negativi’ dell’oroscopo?

La top 3 è occupata dagli amici del Cancro, Toro e Pesci. Sono proprio questi i tre segni più tristi dello zodiaco. Ribadiamo che la tristezza è un sentimento che può colpire ogni singola persona per un motivo ben preciso ma, in generale, questi segni fanno fatica a svegliarsi con positività se non hanno un motivo di grande felicità. Nel caso del Cancro, come sappiamo, facciamo riferimento a un segno particolarmente emotivo ed empatico: sentimenti, per lui, sono sempre in gioco ed essere feriti, anche per motivi spesso futili, è molto frequente. Gli amici del Toro tendono a pensare troppo, pensare e ripensare: è difficile per loro restare rilassati, essendo costantemente in ansia per qualcosa o per qualcuno. Il segno dei Pesci, spesso, si mostra allegro e spensierato, ma sotto il sorriso si nasconde altro: è un segno che non riesce a non pensare al passato, alle situazioni lasciate in sospeso, ed è sempre pieno di dubbi e preoccupazioni.

Tra i segni che sorridono difficilmente menzioniamo anche lo Scorpione, il Capricorno e il Leone: anche loro, apparentemente forti e spensierati, nascondono un velo di nostalgia difficile da spazzare via.