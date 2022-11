A volte è difficile andare avanti: l’ex fidanzato o il vecchio lavoro, questi segni zodiacali pensano sospirando al proprio passato

Lasciarsi alle spalle situazioni e persone non è mai una passeggiata. La vita è fatta di strade che si intrecciano, che proseguono parallele per un certo periodo e poi possono allontanarsi, definitivamente. L’ex fidanzato o il vecchio lavoro: questi segni zodiacali pensano sospirando al proprio passato.

Lasciare il passato al suo posto non è semplice e, a volte, non ci riusciamo proprio. Che sia a causa di rimorso o rimpianto, che sia perché ci vediamo scorre davanti la vita troppo in fretta e non abbiamo ancora idea di dove stiamo andando. Il passato ci appare sicuro, familiare, confortevole, soprattutto quando stiamo affrontando un periodo difficile. Per questi segni zodiacali, in particolare, chiudere definitivamente un capitolo non è semplice.

Sospirano pensando al loro passato: questi segni zodiacali non sono ancora andati davvero oltre

Certo, ci sono occasioni in cui si guarda al passato con gioia, nostalgia, ma senza dolore o desiderio di tornare indietro. Altre volte, invece, non riusciamo a staccarci da quei momenti cristallizzati nel tempo e nella nostra memoria e temiamo di aver fatto scelte sbagliate che ci hanno portato fuori strada.

Per questi segni zodiacali non è semplice tagliare definitivamente i ponti e il dubbio è sempre in agguato. Ricordi, rimorsi, rimpianti, dubbi e interrogativi si fanno sentire e li portano a sospirare di nostalgia e, talvolta, di insoddisfazione e frustrazione.

Partiamo con il Capricorno. Sempre impegnato, frenetico, determinato, ha un obbiettivo e lo persegue fino alla fine. Lungo la strada, però, rischia di perdere momenti importanti, persone importanti, e di rendersene conto solo quando ha camminato ormai troppo. Si ritrova a voltarsi indietro e rendersi conto di aver trascurato esperienze, sentimenti, attimi determinanti e questo lo porta a provare una forte malinconia per il passato. Spesso resterà col dubbio riguardo a persone e opportunità, chiedendosi se correre qualche rischio non avrebbe portato a qualcosa di buono.

Passiamo poi al Cancro. Al contrario del Capricorno, questo segno è ben consapevole di ogni attimo di vita vissuta. Per questo detesta vedere passare il tempo e rendersi conto che le cose cambiano, in meglio o in peggio. Il suo desiderio è spesso quello di tenere le cose statiche, le persone che ama vicine e la vita quieta e tranquilla, perché no, anche un po’ ordinaria. Per questo, col passare dei giorni, delle settimane e dei mesi, ha spesso la sensazione di venir trascinato via dal proprio posto nel mondo.

Infine, troviamo i Pesci. Sono abituati a vivere ogni sensazione a pieno, buttandosi a capofitto nelle situazioni e nelle relazioni. La loro paura, però, è quella di non riuscire a trovare di nuovo quel brivido con nuove esperienze, per questo hanno difficoltà a staccarsi dai ricordi dei bei momenti passati. La vita, però, va avanti e dobbiamo cercare di imparare a guardare indietro con serenità.