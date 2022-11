Cecilia ed Ignazio Moser si sposano ma la reazione di Belen Rodriguez ha lasciato tutti senza parole; le parole della showgirl non sono passate inosservate.

L’annuncio ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano! A comunicarlo sono stati proprio loro, qualche giorno fa, attraverso i rispettivi canali Instagram. Un video dolcissimo, nel quale la showgirl argentina mostra il meraviglioso anello ricevuto dalla sua metà.

Dopo circa cinque anni di amore, Chechu e Ignazio sono pronti al grande passo, per la gioia dei tantissimi sostenitori che li amano e li seguono sin dalla nascita del loro sentimento, tra le mura della Casa del GF Vip. Ma come ha reagito Belen alla notizia? La conduttrice de Le Iene ha un rapporto meraviglioso con la sorella minore: ecco cose ha scritto subito dopo l’annuncio e, soprattutto, qual è stato il suo particolare consiglio per i futuri sposi.

Nozze in arrivo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la reazione di Belen

Fiori d’arancio in arrivo in casa Rodriguez! No, non si tratta delle seconde nozze tra Belen e Stefano De Martino: a pronunciare il fatidico sì saranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, unita dal 2017, ha annunciato l’incredibile novità attraverso i social, regalando un’enorme gioia alla schiera di fan. Fan che li supportano sin dalla loro esperienza al GF Vip, programma durante il quale si sono conosciuti ed innamorati. Non è stato un inizio facile per loro, ricordate?

Quando è scattata la scintilla, nella Casa di Cinecittà, Cecilia era ancora legata al suo ormai ex fidanzato Francesco Monte: la rottura è arrivata proprio in diretta, al GF Vip. Una decisione sofferta, quella della Rodriguez, ma inevitabile per viversi a pieno le nuove emozioni con Ignazio. Emozioni che si sono trasformate molto presto in un grande amore. Nonostante qualche alto e basso, i due sono più uniti che mai e, dopo diversi anni insieme, sono pronti a diventare marito e moglie. In tanti, sui social, hanno espresso la loro felicità dopo aver saputo delle nozze imminenti… poteva mai mancare Belen?

Nelle sue stories di Instagram, la Rodriguez ha condiviso il video relativo all’annuncio di Ignazio e Cecilia, dedicando ai futuri sposi poche ma significative parole: “Auguri ragazzi, sono tanto felice per voi!”. Poi un consiglio molto ‘particolare’, ma che gli invitati alla cerimonia apprezzeranno: “Evitate di farlo a luglio che si crepa”. Infine, una dolcissima richiesta: “Io voglio essere la testimone e lanciare i petali, grazie”.

I futuri sposi accetteranno la proposta di Belen? Non ci resta che attendere per saperne di più. Nel frattempo rinnoviamo i nostri migliori auguri di cuore ai futuri marito e moglie per questa meravigliosa novità.