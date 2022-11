Ex Gf Vip, drammatico episodio per sua sorella: gravidanza interrotta improvvisamente; sui social il racconto straziante.

La più grande delle gioie si è trasformata in un doloroso dramma. Si è conclusa nel più tragico dei modi la gravidanza della sorella di un amato concorrente del GF Vip. Attraverso il suo canale Instagram, la ragazza ha raccontato quanto le è successo attraverso un lungo messaggio condiviso nelle sue stories.

Un messaggio che inizia così: “Sarai il mio per sempre”. Parole strazianti, che hanno spezzato il cuore dei fan e di tutti coloro che avevano accolto con affetto la notizia della prima gravidanza della ragazza, che purtroppo si è interrotta al quinto mese. In seguito, contenuto del suo messaggio.

La gravidanza termina in maniera tragica per la sorella di un ex concorrente del GF Vip: racconto drammatico

L’abbiamo conosciuta qualche anno fa, al GF Vip, quando è entrata in casa per una sorpresa al suo amato fratello, all’epoca concorrente del reality show di Canale 5. In pochi minuti è entrata nel cuore dei telespettatori per la sua solarità e la sua semplicità, ma la più triste delle notizie ha spento il suo sorriso. Alessia Zelletta ha perso la bambina che portava in grembo.

La gravidanza della sorella di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del GF Vip nell’edizione numero 5, si è interrotta tragicamente nei giorni scorsi, esattamente il 1 novembre, quando le hanno indotto il parto. “Le contrazioni iniziano ad arrivare ma tu sei praticamente incollata a me come se mi volessi lasciare, in realtà io non vorrei lasciare te”, scrive Alessia, che spiega come il suo “incubo fisico” sia terminato solo il giorno dopo, il 2 novembre, dopo ben 14 ore di travaglio. Purtroppo, però, la piccola non ce l’ha fatta: “Ti ho vista, ti ho guardata attentamente ed eri proprio come immaginavo, super bellissima. Sembravi disegnata. Ho trovato il coraggio di guardarti perché sapevo che non ti avrei mai più rivista se non nei miei sogni. Sei la nostra vita. Ti amiamo e lo faremo per sempre”.

Un racconto straziante, quello di Alessia, che aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso agosto. A starle vicino in questo momento, oltre al fratello Andrea, alla sua famiglia e i suoi affetti più cari, c’è il suo compagno, Alessio Morabito. A lui, nelle scorse ore, la ragazza ha dedicato un dolcissimo post su Instagram: “Sei tu il mio menomale. Menomale che mi ama, menomale che la vita accanto a lui fa meno paura. Menomale che mi protegge e mi sopporta. Menomale che rende tutto perfetto anche quando non lo è. Tu sei il mio meno male, perché fa tutto meno male da quando ho te”.

Ad Alessia ed Alessio il nostro più sentito abbraccio di cuore in questo momento così doloroso.