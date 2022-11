Non hai mai pelato i peperoni così velocemente: un metodo che ti semplifica la vita. Di sicuro non ci avevi mai pensato prima d’ora!

I peperoni sono un ingrediente estremamente utilizzato all’interno della cucina italiana e non solo. Si possono fare in tantissimi modi diversi. In padella, al forno, ripieni e chi più ne ha più ne metta. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Ad ogni modo, al di là delle singole ricette che si possono portare in tavola, quest’oggi andremo a scoprire un metodo facilissimo per pelarli velocemente. Quando vedrai in che cosa consiste non riuscirai a credere ai tuoi occhi. Di sicuro resterai a bocca aperta, perché è davvero geniale! Ma ora basta perdere altro tempo prezioso ed andiamo a svelare questo metodo favoloso.

Proprietà e benefici

Prima di scoprire qual è il metodo semplice e veloce per pelare i peperoni, andiamo a dare un’occhiata alle loro proprietà nutritive e ai loro benefici per la salute dell’organismo. Come certamente saprai, questa verdura contiene un’elevata quantità di antiossidanti, vitamina A e C, betacarotene, fibre, acqua e sali minerali come potassio, fosforo, ferro, sodio e calcio. Grazie a queste sostanze, i peperoni sono dei validi alleati per:

contrastare i radicali liberi e prevenire l’invecchiamento cellulare;

svolgere un’azione antinfiammatoria e di protezione del sistema immunitario;

svolgere una funzione antitumorale;

proteggere il sistema cardiocircolatorio, tenendo sotto controllo la pressione sanguigna;

migliorare la vista;

rafforzare il sistema nervoso e celebrale;

tenere sotto controllo il peso dato che si tratta di un alimento ipocalorico che dona allo stesso tempo un grande senso di sazietà.

Non hai mai pelato i peperoni così velocemente prima d’ora

Ma torniamo ora alla questione centrale del nostro articolo e vediamo come è possibile pelare i peperoni con un metodo velocissimo. Sei curioso di saperne subito di più? Allora bando alle ciance e cominciamo! Ebbene, se vuoi sbucciare i peperoni senza perdere tempo inutilmente non dovrai fare altro che fare tutto quello che sto per dirti.

Per prima cosa, mettili nel forno a microonde alla massima potenza e falli andare per circa 5 minuti. Trascorso il tempo necessario, controlla se questi sono abbastanza morbidi. Se così non fosse, continua a cuocere ancora per qualche istante. Il tempo di permanenza all’interno dell’elettrodomestico dipenderà, infatti, dalla grandezza della verdura.

Ad ogni modo, una volta eseguito questo passaggio, tira fuori i peperoni dal forno a microonde, lasciali raffreddare e poi prendi un coltello non troppo grande e premi con la parte più lunga della lama sulla buccia. Trascinala, quindi, verso di te e in questo modo la pelle verrà via facilmente ed in pochissimi secondi. Facile, non è vero? Eppure questo semplice trucchetto funziona davvero. Provare per credere!