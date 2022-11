Casa di Arisa, un appartamento di 60 mq: vedere cosa c’è dentro vi lascerà senza parole. Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi.

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, quest’anno Arisa è tornata a rivestire il ruolo di professoressa di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Un ritorno che ha fatto felici tutti i suoi fan e che ha portato un po’ di ‘pepe’ nella trasmissione. Sono, infatti, ormai noti i continui e simpatici battibecchi con il collega Rudy Zerbi. Inoltre, già dalle prime puntate del pomeridiano, la cantante ha mostrato una grande sensibilità oltre che un’enorme professionalità nei confronti dei suoi allievi e non solo.

Ma avete mai visto dove abita? Originaria di Genova, Arisa vive ormai da diverso tempo a Milano in una splendida casa di circa 60 metri quadrati. Guardate un po’ cosa c’è dentro e come è arredata: resterete di sicuro senza parole. Davvero incredibile!

Carriera e vita privata

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, nasce a Genova nel 1982 ed arriva nel mondo dello spettacolo nel 2008 quando vince il concorso SanremoLab, ma sarà l’anno seguente che trionferà a tutti gli effetti a Sanremo con il brano Sincerità.

Da allora per la cantante è stato un continuo crescendo di successi e in breve tempo è arrivata a calcare i più importanti palchi e a prendere parte a trasmissioni televisive del calibro di X Factor, Ballando con le Stelle e, ovviamente, Amici di Maria De Filippi dove ha fatto ritorno quest’anno dopo l’assenza nella precedente edizione.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata nell’ultimo periodo la cantante ha fatto molto parlare di sé nonostante la sua tradizionale riservatezza per la presunta liaison con il ballerino Vito Coppola, conosciuto proprio a Ballando con le Stelle.

Avete mai visto la casa di Arisa?

Come abbiamo detto fin dall’inizio del nostro articolo, pur essendo originaria di Genova la talentuosa Arisa vive ormai da diverso tempo a Milano, nella zona di Porta Venezia, in un appartamento da 60 metri quadrati circa. L’avete mai visto? Quando scoprirete che cosa c’è dentro resterete di sicuro a bocca aperta.

Riuscite ad immaginare di che cosa si tratta? Ebbene, stando a quanto si può vedere anche sui suoi profili social, Arisa abita in una casa bella luminosa dai pavimento in marmo chiaro ed arredata con mobili in perfetto stile anni Cinquanta e pezzi di design.

Ovviamente in salotto non potevano mancare il pianoforte nero lucido, degli specchi ed una libreria. Nella camera da letto dominata dal bianco si trova invece una cabina armadio che ospita tutti i numerosi outfit della cantante. Mentre la cucina risponde ad un gusto un po’ retrò. Ciò che, però, ha lasciato i fan senza parole sono stati i numerosi quadri e le varie opere d’arte disposte qua e là per la casa. Sicuramente un tocco di grande classe. Che cosa ne pensate?