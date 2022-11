Nessun invitato si presenta alla festa, la bambina di 3 anni reagisce così: la foto della mamma diventa virale in poco tempo.

Una mamma ferita che, attraverso un video, ha voluto condividere con tutti quanto è accaduto alla festa organizzata per il terzo compleanno della sua bambina. Una mamma che non avrebbe mai immaginato che quel video pubblicato su Tik Tok, in poco tempo, è diventato virare il tutto il mondo, collezionando milioni visualizzazioni e commenti.

Le immagini hanno toccato il cuore di tutti perché, attraverso il post social, la 27 enne ha mostrato le immagini della festa, alla quale nessuno ha partecipato. La donna aveva invitato 27 bambini per il compleanno della sua piccola, ma nessuno si è presentato: “Tempo e soldi sprecati”, scrive la mamma nel video, in cui si mostra col cuore spezzato per la sua bambina. Che ha reagito così…

Nessuno si presenta alla festa della piccola Avery: la mamma racconta tutto sui social

Una storia che, in poco tempo, è diventata virale, attirando l’attenzione di tutti. In molti, moltissimi, si sono messi nei panni di quella mamma, che con amore e tanta cura ha organizzato la festa per la sua bambina, con tanto di torta a tema Frozen, il film di animazione tanto amato dalla piccola. Una festa meravigliosa, alla quale, però, non si è presentato nessuno.

Attraverso il video, Breanna Strong, 27 enne originaria di Salt Lake City, Utah, ha voluto condividere la sua tristezza nel vedere come la festa organizzata per la sua piccola non sia riuscita. Al Daily Mail, la donna ha raccontato di aver organizzato tutto nei minimi dettagli, allestendo la ludoteca con giochi per bambini e prenotando cibo per almeno 27 bambini. Breanna racconta di aver ricevuto anche la risposta positiva di diverse famiglie, che avevano risposto con ‘sì’ al suo invito alla festa: la mamma della piccola Avery si aspettava la presenza di almeno 13 bambini. Ma così non è stato e si è realizzata la peggiore delle ipotesi: nessun bambino si è presentato alla festa di Avery.

Nell’intervista, la donna spiega di aver provato a contattare le persone durante la festa, ma in molti non rispondevano, lasciandola nello sconforto più totale. “Ero completamente devastata nel vedere mia figlia seduta da sola a mangiare la pizza. Non abbiamo neanche tagliato la sua torta. Mi si è spezzato il cuore”, ha spiegato la mamma, che, nel video condiviso su Tik Tok, ha immortalato per qualche secondo la festeggiata.

La piccola Avery si intravede mentre mangia il suo trancio di pizza, seduta ad uno dei tavoli, da sola. Una scena tenerissima e allo stesso tempo molto triste, che ha commosso utenti di tutto il mondo. Che hanno fatto di tutto per rendere speciale il compleanno della piccola. Al Daily Mail, Brianna racconta di aver ricevuto migliaia e migliaia di messaggi di auguri per la sua piccola, ma non solo: c’è chi ha voluto inviare anche dei regali alla dolce Avery, per i suoi tre anni”.

“Invece di 27 persone, migliaia di persone da ogni parte del mondo hanno augurato alla mia bambina un buon compleanno”, ha concluso Brianna.