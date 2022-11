Carne macinata da consumare? Lascia perdere le solite polpette, cucinala così e verrà fuori una prelibatezza

Anche tu hai della carne macinata da consumare? Non preparare le solite polpette di carne, ma cucinale così: verrà fuori una prelibatezza.

Ci vuole davvero tantissima fantasia in cucina, vero? Con i nostri fornelli, infatti, non solo si possono preparare ricette tradizionali e succulenti, ma anche delle vere e proprie novità. Ve ne abbiamo dato prova qualche giorno fa, quando vi abbiamo spiegato com’è possibile stravolgere i ‘classici’ gnocchi di patate con qualcosa di pazzesco, e ve ne diamo la conferma con questo nostro articolo di oggi. Se avete anche voi della carne macinata da consumare ma non volete cucinare le solite polpette, non potete fare a meno di seguire il nostro consiglio.

Partendo dal presupposto che in cucina non si butta via nulla e che si può fare di tutto anche con alimenti che sono scaduti, non ci resta di capire com’è possibile consumare quello che abbiamo appena acquistato o di cui dobbiamo sbarazzarcene per forza perché in via di scadenza. Con questo nostro articolo di oggi, ad esempio, vogliamo proporvi com’è possibile consumare della carne macinata appena acquistata se non si vogliono preparare le ‘classiche’ polpette. Siete pronti a saperne di più? Iniziate a segnarvi tutto quello che occorre sapere.

Cucina così questa carne macinata da consumare: sarà una prelibatezza per tutti

Esistono tantissime alternative delle classiche polpette e proprio recentemente vi abbiamo spiegato una ricetta originalissima, ma super succulenta. Se, però, vogliamo rispettare la tradizione, non possiamo fare a meno di ribadire quanto siano buone e succose le ‘classiche’ polpette di carne macinata. Arricchite con del prezzemolo ed un po’ di pepe, queste rappresentano l’idea di un piatto sfizioso, veloce da preparare e che facilmente mette tutti d’accordo. Se, però, vi dicessimo che con la carne macinata si possono preparare tantissimi altri piatti buonissimi?

Se anche tu hai della carne macinata da consumare ma vuoi stupire la tua famiglia, non possiamo fare assolutamente a meno di consigliarti questa ricetta super originalissima. Si tratta delle cotoletta di carne macinata! Davvero incredibile, vero? Scopriamo insieme cosa ci occorre e qual è il procedimento da seguire.

Per preparare queste gustosissime cotolette di carne macinata, ci occorre:

1 uovo;

Un pizzico di sale e, se lo gradite, un pizzico di pepe;

½ kg di carne macinata.

Per la panatura, infine, ci occorrono:

2 uova;

Parmigiano grattugiato quanto basta;

Pane grattugiato.

Il procedimento da seguire, ovviamente, è semplicissimo.

Prendere una ciotola bella capiente ed inserirci all’interno la carne macinata, l’uovo, un pizzico di sale e, se lo gradite, una spolverata di pepe;

Mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto bello amalgamato ed iniziate a ricavare delle palline più o meno grandi;

Riponete le palline di carne macinata su un foglio di carta forno, copritela con un’estremità e schiacciatela fino a fare assumere le sembianze di una cotoletta;

Nel frattempo, in una ciotolina mettete l’uovo e in un’altra diversa mischiate pane grattugiato e il formaggio. Fatto questo, immergete la vostra cotoletta dapprima nell’uovo ed, in seguito, nel formaggio con il pane grattugiato. Ripete l’operazione anche per un’altra volta;

Ottenuta una bella panatura, passate a friggerle in olio bollente per pochi minuti.

Quando avrete ottenuto una cottura bella croccante e dorata, servite le vostre cotolette di carne macinata come più vi piace.

Un’idea davvero pazzesca, non trovate?