È tempo di accendere i termosifoni! Ti svelo com’è possibile pulirli con pochissime mosse: da provare assolutamente!

Siete curiosi di sapere com’è possibile pulire i termosifoni con pochissime mosse? Provateci anche voi ed impiegherete la metà del tempo.

Terminata la bella stagione, è giunto il momento di dire il benvenuto ai primi freddi e alle basse temperature. Certo, si può dire che questo sia stato un autunno completamente diverso dal solito, che ha permesso a milioni di italiani di andare a prendere ancora un po’ di sole. Adesso, però, è arrivato il momento di mettere da parte tintarelle, creme solari e costumi da bagno e di dare il benvenuto a pioggia, freddo e neve. Siete pronti? Noi no, ma ci tocca!

Avete già acceso i vostri termosifoni? Noi non ancora, ma prima di farlo non possiamo assolutamente fare a meno di dare loro una bella rinfrescata. Stanno spenti da poco meno di un anno ed ancora prima che questi possano riscaldare nuovamente le nostre case con l’arrivo dell’inverno, è opportuno pulirli attentamente. Come fare? Pulire i termosifoni, diciamoci la verità, non è affatto una cosa da niente. Con queste semplici mosse che, però, stiamo per elencarvi, vi assicuriamo che vi risulterà un gioco da ragazzi! Proseguite con la lettura e provateci anche voi nelle vostre cose: impiegherete la metà del tempo.

Come pulire i termosifoni con pochissime mosse: provaci anche tu

Seppure queste temperature autunnali non siano ancora rigidissime o insopportabili, è sempre buono non farci assolutamente trovare impreparati quando arriveranno. Fatto il cambio di stagione – e ci auguriamo vivamente che anche in questo caso avete seguito il nostro – non ci resta che iniziare a pulire i termosifoni prima della loro accensione. Sono inattivi, come dicevamo precedentemente, da poco meno di un anno ed è naturale che al loro intorno si sia accumulata tantissima polvere.

Con questo articolo di oggi, oltre a ricordarvi quanto sia importante pulire i termosifoni prima della loro attività invernale, non possiamo fare a meno di spiegarvi com’è possibile pulirli con poche mosse. Tutto quello che vi occorrerà è un phon, che serve a catturare tutta la polvere che si è accumulata, una spugna e un po’ di sapone di Marsiglia. Pronti a saperne di più anche voi? Scopriamo insieme tutto quello che occorre fare:

Prendete il vostro phon, posizionate dietro il vostro termosifone un panno umido ed un altro sul pavimento;

Azionate il phon verso l’aria fredda ed iniziate a rivolgere il getto verso il termosifone. In questo modo, vedrete che tutta la polvere si accumulerà di lato o a terra;

Per eliminare tutti i residui di polvere, infine, potete servirvi anche di un piumino;

Terminata questa indispensabile operazione, preparate una bacinella con dell’acqua e qualche goccia di sapone di Marsiglia;

Immergete nella bacinella una spugna ed iniziate a pulire il vostro termosifone;

Fatta la pulizia, risciacquate il tutto con un panno umido.

Et voilà, i vostri termosifoni sono puliti e pronti all’utilizzo.

Un vero gioco da ragazzi, no?