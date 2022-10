Ti svelo il segreto per un velocissimo cambio di stagione: così impiegherai davvero poco tempo

Forse non tutti lo sanno, ma c’è un segreto che ti renderà velocissimo il cambio di stagione: provaci anche tu, impiegherai poco tempo.

Se la puzza all’interno degli armadi – su cui vi abbiamo recentemente raccontato un trucchetto – è l’incubo più frequente di tutte le donne, anche il cambio di stagione non scherza affatto. Per tanti, infatti, non significa altro che mettere da parte i vestiti estivi e tirare fuori quelli autunnali-invernali, ma per tanti altri questa ‘semplice’ abitudine rappresenta qualcosa di molto scocciante.

Carissimi lettori di Universomamma, è arrivato il momento del cambio di stagione! Seppure le temperature continuino ad essere ancora miti, non si può fare di meno di notare quanto manchi pochissimo al mese di Novembre e sia arrivato il momento giusto per dare il benvenuto ai nostri amati cappotti, giacche, maglioni e molto altro ancora. Se in un nostro articolo, però, vi abbiamo offerto tutte le utili informazioni che rendere sempre morbidi i maglioni di lana nonostante i continui lavaggi, adesso non possiamo affatto esimerci dal raccontarvi il ‘segreto’ per un velocissimo cambio di stagione. Si tratta di un metodo che, in questi ultimi anni, è impazzato tra la popolazione ed ha accorciato di gran lungo il tempo da impiegare per il cambio. Pronti a saperne di più? Per voi, sarà una vera e propria manna dal cielo.

Il segreto per un velocissimo cambio di stagione: provaci anche tu, impiegherai poco tempo

In tantissimi credono che fare il cambio di stagione sia una cosa da niente, ma diciamoci la verità: nella realtà non è affatto così. Soprattutto quando si è una mamma e moglie di famiglia e devi pensare a riordinare non solo il tuo guardaroba – ed, in casi più estremi, anche a quello di tuo marito – ma anche dei piccoli di casa, questo ‘gesto’ di routine può dimostrarsi una vera e propria tortura. Che cosa fare, quindi, in situazioni del genere? Purtroppo, poco e niente! Il cambio di stagione, infatti, è utilissimo quando si dà il benvenuto a nuove stagioni e si salutano quelle ‘vecchie’. Quello che, però, possiamo dirvi è il segreto che abbiamo appena scoperto che vi potrà rendere questa operazione più veloce del solito.

A spiegare com’è possibile rendere il cambio di stagione più veloce del solito, è Marie Kondo, una famosa ed amata autrice giapponese. Stando a quanto si apprende dal suo metodo di lavoro, chiamato per l’appunto metodo Konmari, sembrerebbe che il ‘cambio armadi’ debba rispettare assolutamente delle regole, che – sia chiaro – può essere applicata non solo al cambio stagione, ma anche ad una riorganizzazione del beauty case, della libreria e molto altro ancora.

In che cosa consiste esattamente questo metodo Konmari? La risposta è semplicissima: l’autrice giapponese ci dice di disporre tutti i vestiti sul proprio letto e – dopo aver messo in pratica l’operazione del decluttering, che riguarda l’eliminazione di quei capi d’abbigliamento che non usiamo più – di iniziare a metterli nei cassetti o sui ripiani seguendo una posizione verticale. Così, infatti, gli spazi saranno ridotti all’osso e i capi saranno decisamente più ordinati.

Anche voi, come noi, ancora dovete procedere al cambio di stagione? Noi seguiremo alla lettera questo metodo, voi?