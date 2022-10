Ti svelo il segreto per maglioni di lana sempre morbidi: aggiungi un cucchiaio di questo, pazzesco

Ti svelo il segreto per dei maglioni di lana sempre morbidi: aggiungi un solo cucchiaio di questo al tuo ‘classico’ lavaggio, sarà pazzesco.

Ottobre, ormai, è iniziato da un pezzo e l”estate, purtroppo, è solo un ricordo lontano. A questo punto, quindi, non ci resta che accogliere le rigide temperature, che soprattutto in questi ultimi giorni si sono fatte sentire in diverse parti d’Italia, e dare il ‘benvenuto’ ai nostri amatissimi capi d’abbigliamento invernali. A partire da sciarpe, cappelli e guanti fino a cappotti, montoni e caldi maglioni di lana, sono tantissimi quegli indumenti ed accessori che non vedono l’ora di essere indossati e riscaldarci in questo nuovo inverno. Attenzione, però: c’è un segreto che non possiamo assolutamente svelarvi, che riguarda come rendere sempre morbidi dei maglioni di lana.

Seppure morbidissimi e super caldi come una coperta, i maglioni di lana hanno diversi ‘problemi’ che ai nostri occhi li rendono insopportabili. No, non parliamo del prurito che il loro materiale provoca a contatto della pelle – in un nostro articolo, vi abbiamo spiegato come risolvere questo fastidio – ma il loro lavaggio. La lana, infatti, è una fibra che deve essere particolarmente curata persino quando si mette in lavatrice e rischia di rovinarsi facilmente. Basta, infatti, un ciclo o un detersivo sbagliato che il vostro maglione è completamente rovinato. Cosa fare, quindi? Abbiamo noi la risposta giusta: ti basterà aggiungere al tuo ‘classico’ lavaggio un solo cucchiaio di questo ingrediente e vedrai che morbidezza!

Come ottenere dei maglioni di lana sempre morbidi al tatto: ti svelo il ‘segreto’

Per quanto indossare dei maglioni di lana sia davvero una sensazione stupenda, non possiamo nascondere che prendersi cura di loro è davvero difficilissimo. La lana, come dicevamo, è un tessuto molto particolare e necessita di tutte le dovute attenzione per evitare che si rovini. La domanda, quindi, che vi facciamo è: voi sapete com’è possibile lavare i maglioni di lana e renderli sempre morbidi? Abbiamo appena scoperto un ‘trucchetto’ davvero pazzesco, che sicuramente vi tornerà utilissimo durante l’inverno. Siete pronti a scoprilo?

Il ‘segreto’ per dei maglioni di lana sempre morbidi è questo: aggiungere un solo cucchiaio di glicerina al nostro lavaggio. Fate molto attenzione, però: nel caso di maglioni di questo genere, non parliamo affatto del ‘classico’ lavaggio in lavatrice, ma di quello a mano con acqua rigorosamente fredda. Tutto quello che dovete fare, quindi, non è altro che lavare il vostro maglione con apposito detersivo, aggiungendo un cucchiaio di glicerina, accompagnare il tutto con un po’ di ammorbidente e sciacquare abbondantemente.

Se seguite attenzione tutti i nostri passaggi, il vostro maglione di lana sarà sempre caldo, morbido e soffice.

Un truchetto facile facile, non trovate? Adesso non dovete fare altro che provarlo voi: fateci sapere il risultato!