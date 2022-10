E’ tempo di maglioni che portano prurito: ti svelo il segreto per non ‘soffrire’ più

È arrivato il momento di indossare quei maglioni che portano molto prurito: ti svelo il segreto per non soffrire più, geniale!

È arrivato il momento di ‘abbandonare’ magliette corte, gonne, pantaloncini e t-shirt e dare il benvenuto a tutto ciò che ci rende più caldi e coperti. Il freddo sta per arrivare e se da una parte vi abbiamo svelato com’è possibile riscaldare la casa senza un aumento della bolletta, dall’altra non possiamo fare a meno di raccontarvi com’è possibile non ‘soffrire’ più con quei maglioni che portano prurito.

A partire da maglioni a girocollo fino a quelli a collo alto, sono tantissimi i capi d’abbigliamento che ci riparano dal freddo, ma che allo stesso tempo procurano un grosso fastidio sul corpo. Parliamo di quei maglioni di lana che – se indossati da soli – provocano prurito ed arrossamento alla pelle. Che fare, quindi? Come si può ‘combattere’ contro questo spiacevole inconveniente? Pensare di non indossarli per evitare di soffrire, è davvero impensabile, soprattutto quando le temperature sono altissime. A questo punto, quindi, non ci resta che raccontarvi un piccolo segreto che se messo in pratica attentamente, vi potrà letteralmente salvare le giornate.

Addio maglioni che portano prurito: fai così, risolverai un grosso problema

Per quanto possano essere caldi ed avvolgenti, c’è da dire che molti maglioni invernali sono parecchio fastidiosi. Certo, la lana è un ottimo materiale per sentire quella sensazione di calore immediato sulla pelle, ma quanto prurito provoca? Decisamente tantissimo! È proprio per questo motivo che quest’oggi vogliamo spiegarvi com’è possibile indossare dei maglioni di lana in totale sicurezza, che non vi provocheranno più prurito e fastidio, ma solo una sensazione di calore. Non vedete anche voi l’ora di saperne di più, vero? Come darvi torto! Con le temperature di queste ultime settimane, già si avverte la necessità di stare al riparo.

Se anche voi non volete avere più problemi di arrossamento e prurito sulla pelle, non vi resta che inserire il vostro maglione all’interno di un sacchetto di plastica e posizionarlo all’interno del freezer per un po’ di tempo. State tranquilli, la lana non si rovinerà affatto con le alte temperature del congelatore! Ovviamente, vi raccomandiamo: prima di indossarlo, è necessario che il maglione trascorra un po’ di tempo all’aria aperta, altrimenti altro che calore!

Un trucchetto davvero geniale, non trovate? A questo punto, non vi resta che metterlo in pratica e goderne del risultato.

Come si lava un maglione di lana?

Da come si può chiaramente comprendere, la lana è un materiale piuttosto delicato, che necessita di tutte le cure necessarie per non danneggiarlo. È proprio per questo motivo che quando lo si lava, c’è bisogno di tutte le accortezze possibili ed immaginabili. A partire dall’aggiunta di un cucchiaio di glicerina fino a quella di un ammorbidente, prendersi cura di un maglione di lana non è affatto una cosa da poco. Vi garantiamo, però, che il risultato è davvero pazzesco.

Attendiamo i vostri feedback su questo geniale ‘trucchetto’.