Pulire i gioielli di Pandora non è mai stato così facile: ecco tutti i trucchi per farlo al meglio

Se anche tu ami il Pandora ma non sai mai come pulirlo, ecco qual è il metodo definitivo: il tuo bracciale tornerà a brillare come non mai

Quello di Pandora è un bracciale che negli anni è diventato letteralmente iconico. Amato da donne di tutte le età, consente di mostrare i propri interessi e la propria personalità grazie alle decine di ciondoli con cui è possibile personalizzarlo, di qualsiasi tema, forma e colore. Sebbene in realtà Pandora offra un’ampia gamma di ciondoli, bracciali, collane ed anelli, in realtà il più famoso è quello che vi stiamo per mostrare. Oggi vogliamo svelarvi come potete pulirlo.

Per quanto questo bracciale sia piuttosto costoso, se considerato il prezzo di ogni ciondolo e quindi il suo valore complessivo, sono moltissime le donne che lo portano quotidianamente sul polso, facendolo diventare parte indispensabile del proprio look di tutti i giorni. Inevitabilmente, però, in questo modo il bracciale va a sporcarsi per via delle impurità con cui viene a contatto e l’argento finisce per opacizzarsi: ecco quindi qual è il modo più veloce ed efficace per farlo tornare a splendere.

Come pulire il bracciale Pandora: veloce ed efficace

Pandora realizza tutti i propri ciondoli in argento, assicurando quindi ai propri clienti qualità e durata nel tempo. Per far sì che il bracciale rimanga quindi brillante a lungo, è importante sapere che anche questo materiale prezioso va pulito e curato nel modo corretto: oggi vi insegniamo a farlo a casa vostra. Ciò che vi serve è una bacinella, della carta stagnola, dell’acqua calda, un cucchiaio di sale grosso e due cucchiai di bicarbonato di sodio.

Prendete la ciotola e foderatela completamente con la carta stagnola, quindi immergetevi i gioielli Pandora ed in generale quelli in argento. A questo punto versateci dentro l’acqua calda, quindi il bicarbonato e poi il sale grosso. Attendete una mezz’ora circa e, trascorso il tempo, rimuovete i gioielli dalla ciotola, quindi asciugateli con un panno morbido in cotone. Questa soluzione li avrà resi di nuovo splendenti e lucidi come al momento dell’acquisto e non crederete ai vostri occhi!

Se i vostri gioielli non sono d’argento oppure non siete sicuri che siano fatti solo di questo materiale, non eseguite questa procedura e informatevi prima presso il punto vendita in cui li avete acquistati, così da non rischiare di rovinarli.