Freddo non ti temo! Con questi semplici trucchetti riscaldi la casa senza aver paura della bolletta

Il freddo si avvicina: come affrontare al meglio le basse temperature in casa e, al contempo, evitare una bolletta da capogiro.

Non si parla d’altro: da settimane, ormai, l’aumento dei prezzi di gas e luce sono quotidianamente l’argomento all’ordine del giorno. E, purtroppo, a ragion veduta. Sebbene il Governo abbia predisposto una serie di misure per cercare di arginare i danni alle tasche degli italiani, è inutile negarlo: la situazione all’orizzonte preoccupa moltissimi.

Soprattutto in vista dell’inverno, ci si domanda se sarà possibile permettersi di godere del tepore di casa senza doversi indebitare per pagare le bollette. La risposta è ovviamente sì, ma è necessario sapere alcune cose in anticipo per non farsi trovare impreparati e commettere errori che potrebbero pesare non poco sul bilancio familiare. Si tratta di piccoli accorgimenti facilissimi da adottare che possono tornare davvero utili. Spesso molti gesti che compiamo quotidianamente e senza rifletterci abbastanza, infatti, ci fanno sperperare denaro, tempo e fatica. Rivelandosi tra l’altro inutili o, peggio ancora, dannosi.

Avete mai pensato ad esempio che aprire le finestre al mattino presto per far arieggiare la casa non è una buona idea ai fini del mantenimento di una temperatura gradevole nei mesi più freddi? Non stiamo certo dicendo di non cambiare aria alle stanze, ma semplicemente di scegliere un orario diverso per spalancare le finestre. Basterà farlo intorno alle 12 ovvero nelle ore più calde della giornata. In questo modo, anche la nostra abitazione si riscalderà di più.

Pronti a scoprire altri semplici rimedi per riscaldare la casa risparmiando anche un po’ di soldi?

Freddo e bolletta: come evitare cifre stellari e avere un bel calduccio in casa

La prima cosa a cui bisogna stare attenti è non disperdere il calore accumulato tra le pareti domestiche. Può sembrare un dettaglio di poco conto, ma il più delle volte sono le piccole disattenzioni ad abbassare le temperature e farci rabbrividire dal freddo quando siamo nelle nostre case. Il primo errore è quello di lasciare degli spifferi: spesso sono quelli a far raffreddare gli ambienti.

A questo inconveniente si può rimediare applicando sulle fessure delle guarnizioni adesive in neoprene o in gommapiuma. Oppure si può ricorrere ai paraspifferi. Se invece è il pavimento ad essere troppo freddo perché magari siamo a piano terra, possiamo ovviare con dei tappeti: abbelliranno sicuramente le stanze e saranno di grande aiuto nel non disperdere il calore attraverso il pavimento. Sbagliatissimo poi è cercare di far asciugare i panni appena lavati mettendoli sui termosifoni. Questi devono essere rigorosamente liberi perché, se coperti dal bucato, la loro efficacia sarà inevitabilmente compromessa.

Avevate mai riflettuto su questi banali errori che tutti facciamo senza rendercene conto?