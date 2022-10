Bollette della luce: con questo metodo proprio tutti potrebbero risparmiare una bella cifra

Bollette della luce: forse nessuno te l’ha mai detto prima, ma con questo metodo proprio tutti potrebbero risparmiare una bella cifra.

Negli ultimi mesi si è sentito molto parlare del fenomeno del caro bollette che sta comportando tantissimi problemi in Italia e non solo.

Le famiglie, infatti, hanno già iniziato a fare una serie di rinunce sia dal punto di vista alimentare che dei consumi energetici. A tal proposito, il Governo sta cercando di trovare una soluzione per aiutare i cittadini in difficoltà economica e al momento anche i singoli individui nella vita di tutti i giorni stanno adottando dei semplici accorgimenti per risparmiare. Per esempio, esiste un vero e proprio metodo per risparmiare sulle bollette della luce. In questo modo, tutti potrebbero mettere da parte una bella cifra. Riesci ad immaginare di che cosa stiamo parlando? Lo scopriremo nei prossimi paragrafi.

Bollette della luce alle stelle

Come abbiamo spesso ricordato all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, nell’ultimo periodo le bollette sono notevolmente lievitate sia per quanto riguarda la luce che il gas. Per cercare di contenere il fenomeno, le famiglie stanno da tempo adottando alcuni piccoli, ma efficaci accorgimenti per ridurre i consumi. Tuttavia, per risolvere il problema alla radice sarebbe quanto mai necessario l’intervento del Governo e di tutti i Paesi europei.

Sicuramente a tal proposito sono già state avanzate alcune possibili opzioni come ad esempio i prezzi calmierati del gas, l’introduzione di fasce orarie in cui non è possibile usare più elettrodomestici in contemporanea o la riduzione delle ore e del periodo in cui è possibile usare il riscaldamento e l’abbassamento della temperatura sul termostato. Tutte proposte efficaci, ma potrebbe essere un altro il metodo per risparmiare davvero.

Con questo metodo tutti potrebbero risparmiare

Al di là delle ipotesi e delle misure sopra elencate, ci sarebbe inoltre un altro metodo che permetterebbe proprio a tutti di risparmiare una bella cifra sulla bolletta della luce. Hai già capito di che cosa stiamo parlando? Ebbene sì, dell’ora legale. Qualora infatti venisse mantenuta per tutto l’anno si potrebbe godere di un’ora in più al giorno di luce, con il conseguente risparmio di circa 2,7 miliardi di euro solo nel 2023. Una stima effettuata dal Centro Studi di Conflavoro PMI.

Ad ogni modo, oltre ad avere evidenti benefici per il portafogli, questo metodo avrebbe anche dei risvolti positivi per l’Ambiente, in quanto si potrebbe contenere più facilmente la crisi energetica che stiamo vivendo negli ultimi anni, tagliando le emissioni inquinanti di 200 mila tonnellate di anidride carbonica l’anno. Ed è proprio per questo motivo che nel nostro Paese e nel resto del mondo si stanno diffondendo sempre di più forme di protesta e sensibilizzazione sull’argomento. Al momento, fra l’altro, è anche attiva una petizione per il mantenimento dell’ora legale per tutto l’anno.