A novembre poca passione nel rapporto con il partner ma una pioggia di soldi per questo segno

A novembre ci sarà poca passione nel rapporto con il partner ma arriverà una pioggia di soldi per questo segno.

Siamo in una fase di forte squilibrio e per molti segni dello zodiaco questa si fa sentire. Qualcuno ha affrontato ogni cosa con positività: i segni che possiamo definire combattenti e che non si lasciano scoraggiare non si sono fatti prendere totalmente dal momento. Hanno cercato di vedere ogni cosa con il sorriso allontanando i brutti pensieri.

Non per tutti è andata in questo modo. Ci sono alcuni che si lasciano facilmente abbattere dalle difficoltà e hanno vissuto questi mesi con l’ansia che la situazione potesse cadere verso il baratro totale. In queste occasioni è meglio fermarsi alcuni secondi, contare fino a 10 o anche fino a 100, in modo da non farsi avvolgere dalla paura. Le prime due settimane di novembre sono incominciate in questo modo, con questa sorta di divisione, ma che cosa accadrà adesso?

Per un segno dello zodiaco possiamo dire che i prossimi giorni andranno meglio. Finalmente vedrà un po’ di luce dopo settimane in cui il buio aveva preso il sopravvento. Questo stato di positività non accompagnerà però ogni settore. Infatti se le tasche cominceranno a riempirsi la sfera sentimentale non godrà di grande passione.

A novembre poca passione con il loro partner ma per questo segno ci sarà l’arrivo dei soldi: economia in risalita

La terza settimana di novembre è appena iniziata e in molti si chiedono che cosa succederà adesso. Possiamo scoprirlo grazie agli astri che ci dicono in anticipo che cosa accadrà nei prossimi giorni e anche nelle seguenti settimane. Le precedenti non sono state per tutte facili. Adesso però la situazione sembra migliorare per qualcuno.

Il segno dei Gemelli sta per vivere giorni spensierati in cui le problematiche che lo hanno precedentemente colpito non ci saranno più o almeno non saranno lì ad assillarlo. Il lavoro sta per prendere una piega positiva e potreste ricevere una nuova offerta. Questo significa che anche economicamente potreste guadagnare qualcosa in pù. In questo momento il denaro vi fa proprio bene. Purtroppo non possiamo dire lo stesso per la sfera sentimentale. Mancherà la passione con il partner e la tensione sarà sempre più forte. La poca armonia porterà allo scoppio di qualche discussione. Per riuscire a trovare sintonia dovete aprirvi al dialogo.

La persona amata comincerà a sentire questo vostro allontanamento e vi chiederà più volte di fare qualcosa per evitare che la situazione si raffreddi ancora di più. Anche per i single non ci saranno opportunità di incontri interessanti. Questi giorni saranno tranquilli, anzi, anche troppo tanto da farvi sentire annoiati e spesso nervosi: avete sempre bisogno di brio nella vostra vita!