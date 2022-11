Mamma organizza la festa al figlio ma per gli invitati c’è una brutta sorpresa: incredibile; ecco cosa è successo al compleanno.

Sembrava una festa di compleanno come tutte le altre, con giochi, palloncini e torta. Quello che è successo al party di questo bimbo, però, ha lasciato tutti senza parole. In particolare la mamma di due amichetti del festeggiato, invitati alla festa: la donna, presa dalla rabbia, si è sfogata attraverso i social e le sue parole sono diventate virali.

“Forse sono all’antica, ma…”, ecco cosa ha rivelato la donna in merito alla festa e il motivo per il quale si è letteralmente infuriata, decidendo di raccontare tutto in un portale dedicato alle mamme.

Mamma invita gli amichetti del figlio alla festa di compleanno ma ecco cosa è accaduto dopo

“I miei figli, di uno e due anni, sono stati invitati a una festa di compleanno. Non vedevo l’ora che i miei ragazzi partecipassero anche se la giornata mi costerà 60 euro”. Queste le parole di una mamma inglese che, su un portale social, ha deciso di raccontare quella che per lei è stata una vera disavventura. La donna era felice di portare i suoi bambini alla festa di compleanno di un amichetto, nonostante il luogo dell’evento fosse molto lontano da casa e, quindi, le spese di carburante fossero un po’ elevate. Un sacrificio che la donna avrebbe fatto volentieri, ma qualcosa è andato storto. La donna racconta di aver ricevuto una telefonata dalla mamma del bambino per avere la conferma di partecipazione alla festa, ma non è finita qui.

“Oggi ho ricevuto una telefonata per confermare se andremo. Mi è stato detto che costerebbe 7 euro a ciascuno di noi per coprire il costo dell’ingresso“. Una richiesta che ha fatto letteralmente infuriare la giovane mamma, che ha deciso di condividere quanto le è successo in un forum dedicato proprio alle mamme e alla vita dei bambini. “Ora, forse sono all’antica, ma quando inviti qualcuno, ma quando inviti qualcuno a una festa non gli dici che deve pagare”. Un racconto che non è passato inosservato e che, in poco tempo, ha fatto il giro del web

In tanti, sui social, hanno espresso la propria opinione al riguardo e in molti hanno accolto la richiesta di soldi agli invitati con la stessa perplessità della mamma che si è lamentata. La maggior parte degli utenti ha sottolineato il fatto che se gli organizzatori della festa non avessero potuto permettersi un party di compleanno, avrebbero potuto optare per una semplice torta o, comunque, una soluzione più economica.

Qualcuno, però, ha anche difeso la mamma del festeggiato, solidarizzando con lei e il suo desiderio di organizzare una festa al bambino per renderlo felice. E voi, da che parte state?