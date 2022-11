La usiamo ogni giorno, ma se aggiungeremo una goccia di questo prodotto all’acqua la tua lavatrice avrà un profumo incredibile!

Senza non sapremmo davvero come fare: lavare interi cesti di bucato a mano sembra una follia. Per questo abbiamo sempre molta cura della nostra lavatrice, vogliamo che funzioni bene e a lungo. Volete scoprire un trucchetto strepitoso? Aggiungi una goccia di questo prodotto all’acqua e la tua lavatrice avrà un profumo incredibile.

A volte le soluzioni più semplici ed economiche si rivelano anche le più efficaci e ve lo dimostreremo oggi. Vi assicuriamo che una volta scoperto questo metodo non vorrete più farne a meno!

La tua lavatrice avrà un profumo incredibile se aggiungerai un goccio di questo prodotto all’acqua

Ovviamente nella lavatrice laviamo il bucato sporco, vi mettiamo il detersivo, l’ammorbidente e ogni tipo di prodotto per igienizzare e sgrassare. A lungo andare, anche a causa dell’acqua di lavaggio che può contenere tracce di calcare, potremmo iniziare a sentire del cattivo odore quando apriamo il cestello.

Non c’è niente di cui vergognarsi, è un inconveniente molto comune che si può risolvere con una pulizia accurata del nostro elettrodomestico, magari con un ciclo di lavaggio a vuoto con prodotti specifici. C’è però anche un altro rimedio che vogliamo suggerirvi e che di sicuro vale la pena provare. Aggiungere questo semplice ingrediente!

Se state immaginando chissà quali prodotti costosi non avete di che preoccuparvi: in realtà si tratta di un ingrediente naturale e facilmente reperibile. Parliamo dell’olio essenziale di origano! In circolazione questi oli si trovano davvero in ogni profumazione, ma questo in particolare lascerà una freschezza davvero straordinaria nel nostro cestello.

Il procedimento ci ruberà giusto un paio di minuti, il nostro lavoro sarà semplicissimo. Dobbiamo riempire una pentola o una bacinella d’acqua tiepida e aggiungere qualche goccia di questo olio. Vi accorgerete che ne basta pochissimo, il suo aroma intenso di diffonde subito nell’aria. Per chi volesse anche igienizzare a fondo può unire un mezzo bicchiere di aceto e rimescolare per bene in modo da amalgamare il tutto.

Ora non resta che riversare il nostro composto nel cestello e far partire un lavaggio senza detersivi. Non occorre che si tratti di un ciclo lungo, va benissimo anche il classico risciacquo. L’aceto e l’olio essenziale svolgeranno subito il loro lavoro, disinfettando e profumando in men che non si dica. Una volta aperto il cestello ci renderemo subito conto della differenza: il cattivo odore è sparito senza lasciare traccia e noi non abbiamo speso che pochi euro!

Vogliamo ricordavi anche che, di tanto in tanto, è fondamentale anche pulire a fondo le guarnizioni e la vaschetta per assicurarci che la lavatrice resti sempre perfettamente pulita e possa svolgere il suo lavoro al meglio.