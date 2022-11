Così non correrai più rischi: ti svelo il trucchetto geniale per non fare più scivolare i tappeti

Ti svelo il trucchetto geniale per non fare scivolare più i tappeti così non rischierai più di cadere: è semplicissimo.

Per quanto possa essere complicato, arredare la propria casa è qualcosa di incredibile! A partire dalla scelta dei colori delle pareti fino a quella dei mobili e di tutti i ‘dettagli’ che l’abbelliranno, sono davvero tantissime le possibilità che abbiamo per rendere più personale possibile il nostro nido d’amore.

A dare ancora di più un tocco di originalità alla nostra casa è sicuramente la scelta dei tappeti! Non facciamo, ovviamente, riferimento a quello d’ingresso, del bagno e della cucina, che in qualche modo sono ‘obbligatori’ se non si vuole rovinare il pavimento con macchie e sporcizia, ma a quelli che si scelgono per dare quel tocco in più ad una stanza.

Se si vuole scegliere un tappeto, c’è da ammetterlo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. In commercio, infatti, esistono diversi tipi e tutti rispettano i nostri gusti. C’è un imprevisto che, però, li accomuna: se non ben fissati a terra, scivolano! Se non sono posizionati sotto ad un tavolo, una sedia o un letto, infatti, i tappeti sono soliti non attaccare bene col pavimento, rischiando di fare scivolare e cadere chi ci passa sopra. Com’è possibile, quindi, risolvere questo problema? Ti svelo un trucchetto geniale che non permetterà ai tuoi tappeti di scivolare.

Come è possibile non fare scivolare più i tappeti: il trucchetto geniale che ti salverà la vita

Se anche voi vi è capitato di rischiare di cadere per via dei tappeti che avete in casa e siete stanchi di stare sempre sull’attenti, allora non potete assolutamente fare a meno di provare anche voi questo trucchetto geniale che abbiamo appena scoperto. Di seguito, infatti, vi diremo com’è possibile non fare scivolare più i tappeti in pochissimi minuti. Non ci vuole granché, ve lo garantiamo, ed in poco tempo avrete risolto un grandissimo problema.

Il trucchetto che vi stiamo andando a spiegare, vi assicuriamo, non solo vi risolverà questo grosso problema, ma non vi rovinerà nemmeno il pavimento. In poche mosse, quindi, avrete beccato due piccioni con una fava. Curiosi di saperne di più? Per evitare che i vostri tappeti scivolino mettendo a repentaglio la vostra incolumità, potrete o posizionare del nastro biadesivo agli angoli del tappeto e fare pressione in modo che attecchisca perfettamente al pavimento. Oppure, applicare una noce di silicone sotto il tessuto e scioglierlo con della colla al caldo. In entrambi i casi, da come si può chiaramente comprendere, si tratta di soluzioni facilissime da mettere in pratica, ma soprattutto economiche.

Un gioco da ragazzi, non trovate? Provateci anche voi a mettere in pratica questo trucchetto e vi assicuriamo che non rischierete mai più di cadere dai vostri tappeti.