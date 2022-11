Scommettiamo che un contorno così semplice e sfizioso non lo hai mai preparato: prendi 2 melanzane e fai così, solo 15 minuti senza friggere

Una ricetta tanto furba quanto saporita che piacerà a tutta la famiglia. Si tratta di un contorno davvero prelibato ed economico che si prepara usando solo una manciata di ingredienti, tutti di condimento. Prendi 2 melanzane e fai così: in 15 minuti prepari un contorno sfiziosissimo senza friggere!

Se siete stufi di impuzzolentire casa con l’odore di frittura e volete qualcosa di più semplice e delicato abbiamo la ricetta che fa per voi. Vi ruba giusto un paio di minuti per prepararla e cuoce in forno nel giro di un quarto d’ora. Inoltre è super economica e conta davvero pochissimi ingredienti. Riuscite a immaginare qualcosa di meglio? Allora preparate insieme a noi questo contorno pazzesco, vi assicuriamo che sarà davvero squisito!

Contorno di melanzane: senza friggere, pronto in 15 minuti

Siamo certi che molti di voi sono ancora scettici e si aspettano una lista degli ingredienti lunga e complessa. Preparatevi a rimanere sorpresi:

2 melanzane;

olio d’oliva quanto basta;

parmigiano grattugiato quanto basta (o pecorino);

pangrattato quanto basta;

sale, pepe e spezie a piacere.

No, non avete letto male: useremo, come promesso, solo tanto condimento per questo contorno da leccarsi i baffi. Siete pronti a scoprire come si procede? Mettiamoci al lavoro, è davvero un gioco da ragazzi.

Per prima cosa laviamo le melanzane e, dopo averle asciugate con cura, spuntiamole. Andiamo quindi a tagliarle a rondelle che non dovranno essere troppo spesse ma nemmeno troppo sottili, la giusta via di mezzo. Pressiamo le melanzane per qualche minuto per eliminare eventuale acqua in eccesso.

A parte dividiamo, in due recipienti, l’olio e il pangrattato. A quest’ultimo uniamo una bella spolverata di parmigiano grattugiato, un pizzico di pepe e le spezie che vogliamo. Il sale lo metteremo solo a piatto pronto o rischiamo di esagerare.

Andiamo ora ad inzuppare le rondelle di melanzane nell’olio e poi impaniamole per bene nel pangrattato. Per una panatura super croccante possiamo ripetere un paio di volte questi passaggi. Disponiamo quindi le melanzane su i una teglia da forno che avremo foderato, distanziandole quanto basta. Inforniamo il nostro contorno a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Le melanzane si doreranno e la panatura diventerà super friabile e croccante. Quando saranno ben dorate possiamo spegnere il forno.

Lasciamo intiepidire le melanzane per qualche minuto, poi condiamole con un pizzico di sale se dovesse servire. Pronti all’assaggio? Basta un morso e vi faranno impazzire! Sembrano chips ma sono delicate e leggere, una vera squisitezza, stuzzicante ed economica. Non ne avrete mai abbastanza e così tutta la famiglia: una ricetta furbissima!