Non tutti lo sanno ma la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi è molto famosa: dove l’abbiamo già vista

Entrambi amatissimi dal pubblico dei reality, Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno una madre non lontana dal mondo dello spettacolo.

Da quando l’abbiamo conosciuta in quella edizione 2011 del Grande Fratello, Guendalina Tavassi è rimasta uno dei volti storici del seguitissimo reality di Canale 5. Già allora, la bella romana dimostrò grinta da vendere ed una spiccata tendenza al chiacchiericcio che in programmi del genere è di vitale importanza. Il tutto condito da una bellezza sfolgorante e un accento romanesco in grado di regalare sorrisi e spensieratezza.

Non tutti lo ricorderanno, ma mentre lei era rinchiusa nella famosa casa di Cinecittà, suo fratello anche Edoardo si fece conoscere dai telespettatori come ‘parente di’ partecipando anche a Pomeriggio Cinque per commentare il percorso della sorella. Ad ogni modo, i due simpatici fratelli sono tornati prepotentemente alla ribalta la scorsa primavera, in occasione della sedicesima stagione de L’Isola dei Famosi dove hanno gareggiato dapprima in coppia e poi come concorrenti singoli.

Durante quell’esperienza, anche Edoardo, fino ad allora meno conosciuto di Guendalina, si è fatto apprezzare dai telespettatori per il suo humor, la sua leggerezza e la sua capacità di sdrammatizzare ogni situazione. Entrambi hanno purtroppo dovuto ritirarsi prima della finale, ciascuno per ragioni differenti, ma se così non fosse stato, chissà che uno di loro non si sarebbe aggiudicato il primo posto. Archiviata la parentesi honduregna, Edoardo è stato voluto al GF Vip e oggi è tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Ciò che non molti sanno è che i Tavassi hanno una madre piuttosto nota nel mondo della tv. Emanuela Fuin, questo il suo nome, andò anche in studio a L’Isola come ospite, ricordate?

Chi è la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi: non ci crederete!

A parte il notevole fascino della signora Fuin, i più attenti avranno riconosciuto in lei uno dei volti di alcune storiche trasmissioni e fiction. Emanuela, che da anni ha lasciato la tv, da ragazza ha lavorato in programma Rai amatissimo ovvero Indietro Tutta con Renzo Arbore e Nino Frassica. Nello show, faceva parte del gruppo delle ‘ragazze coccodè’. Sempre negli anni ’80, ha preso parte anche a Fantastico, quando al timone c’erano Enrico Montesano e Anna Oxa.

E’ stata anche attrice, sia per il cinema che per la tv: ad alcuni non sarà sfuggito che ha recitato nella fiction Commesse con Anna Valle, Sabrina Ferilli, Veronica Pivetti e Nancy Brilli. Sul grande schermo invece la ricordiamo in Un tassinaro a New Yorok e Belli Freschi con Christian De Sica e Lino Banfi.

Avevate visto Emanuela Fuin in studio a L’Isola dei Famosi? Visto che somiglianza impressionante con la figlia?