Gf Vip, la confessione di Antonino Spinalbese lascia tutti senza fiato: nessuno si aspettava arrivasse a tanto; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Continuano le avventure nella casa del GF Vip e, ben presto, saranno condite di nuovi succulenti ingredienti con l’ingresso di altri concorrenti. In attesa di scoprire di chi si tratta e cosa succederà, parliamo di uno dei protagonisti assoluti di questa settima edizione del GF Vip, Antonino Spinalbese.

L’ex compagno di Belen Rodriguez è al centro di diversi dinamiche sin dalle prime settimane nella casa e, molto spesso, si tratta di relazioni con le donne. Prima l’amicizia speciale con Ginevra Lamborghini, poi il flirt con Giaele De Donà e, infine, la relazione lampo con Oriana Marzoli: nella casa di Cinecittà, l’hai stylist ha dimostrato di essere abbastanza vulnerabile al fascino delle donne. E, nelle scorse ore, si è lasciato andare ad una confessione che non è passata inosservata…

La confessione inaspettata di Antonino Spinalbese al GF Vip: cosa ha rivelato

Antonino ed Oriana, è davvero finita qui? Dopo la lite e l’allontanamento di qualche settimana fa, i due sembrano aver recuperato un rapporto civile nella casa del GF Vip. Anche se, questo è chiaro, Oriana prova qualcosa di più forte per lui. La ‘coppia’ si è ritrovata a riparlare della loro storia quando, sul cielo di Cinecittà, è passato un aereo dei fan ‘Orialbese’, con la scritta “A e O, se son rose”. Quali sono state le reazioni dei diretti interessati?

Oriana felicissima, ha festeggiato in maniera plateale; Antonino si è nascosto dietro un lettino in giardino! In confessionale, però, entrambi hanno espresso le proprie sensazioni. “Mi rende felice sapere che quello che ho vissuto con lui si è visto e l’hanno vissuto tutti come l’ho vissuto io, che non mi stavo facendo dei film”, ha confessato Oriana. E Antonino?

“Non so se saranno rose, adesso non lo sono. Siccome io non voglio far stare male dall’altra parte, mi trovo a voler cercare di misurare le mie parole per paura di farla star male”. Antonino ha poi spiegato ad Oriana di non volerla far passare per ‘quella che ha preso il palo’ e, nel segreto del confessionale, ha rivelato: “Vorrei essere io quello rifiutato, spero che entri qualcuno che mi rifiuterà, così non ho ansie..”

Ancora, Spinalbese sottolinea come, nonostante i trascorsi, l’attrazione che prova nei confronti della modella non sia svanita: “Vedendola qui tutto il giorno, c’è sicuramente un’attrazione fisica e poi c’è anche una sorta di dispiacere nel vedere che ronzola, che mi osserva, che mi guarda..”

Confrontandosi con Oriana, l’hair stylist spiega che, nel caso si sentirà di avvicinarsi a lei, lo farà, senza nascondere i suoi sentimenti. Dal suo canto, l’influencer venezuelana ha apprezzato il fatto che Antonino abbia parlato chiaramente con lei e in confessionale ha dichiarato: “È difficile allontanarsi stando qui dentro, però proverò a farlo, anche per me”. Cosa accadrà con l’ingresso di Ginevra in casa? Stay tuned!