Gf Vip, parla la mamma del concorrente: “Sono preoccupata”

Gf Vip, parla la mamma del concorrente del reality show di Canale 5: “Sono preoccupata”, le parole non sono passate inosservate.

Continua ma non senza intoppi la settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un inizio turbolento, segnato da squalifiche e uscite anticipati, ci ha pensato anche il Covid a complicare la vita dei vipponi nella casa. Diversi concorrenti, al momento, si trovano in isolamento in hotel, in attesa di tornare in casa e riunirsi al gruppo appena sarà possibile. E, a proposito di concorrenti, c’è la mamma di uno dei protagonisti di questa edizione del reality che si è lasciata andare ad un commento che non è passato inosservato.

Ospite in un’altra famosa trasmissione di Canale 5, la donna si è lasciata andare a un commento sull’esperienza del figlio nella casa più spiata della tv, ammettendo di essere un po’ preoccupata. Il motivo? Ecco cosa ha raccontato nel dettaglio!

La mamma del concorrente del GF Vip rompe il silenzio: “Sono preoccupata”

Andra in onda questa sera, lunedì 21 novembre 2022, una nuova puntata del GF Vip. Il reality di Alfonso Signorini, infatti, ha detto momentaneamente addio al doppio appuntamento settimanale, per via dei mondiali di calcio, partiti ieri. A Gennaio lo show tornerà in diretta anche di giovedì sera, con tantissime novità e colpi di scena. E, tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è senza dubbio lui, Edoardo Donnamaria.

Laureato in Giurisprudenza e conduttore in radio, Edoardo è uno dei volti fissi di Forum da circa cinque anni, insieme al suo caro amico Paolo Ciavarro, che lunedì scorso gli ha fatto visita proprio nella casa del GF Vip. A proposito di Forum, sapete chi c’era qualche giorno fa tra gli ospiti del programma condotto da Barbara Palombelli? Proprio la mamma di Edoardo, Chicca Bianca Crista Donnamaria.

Legandosi al tema della puntata di Forum, ovvero le libertà da concedere agli e i giusti divieti da imporre agli adolescenti, la Palombelli ha chiesto alla sua ospite: “Il nostro Edoardo momentaneamente è sotto controllo delle telecamere 24 ore su 24, quindi sei tranquillissima?” La risposta della donna non è stata proprio positiva: “Sono tranquilla, sono preoccupata per altri versi, però sono tranquilla“. La signora Chicca si è infatti definita preoccupata per qualcosa e, sui social, in molti hanno avanzato diversi ipotesi. Per alcuni, è possibile che la frase della mamma di Edoardo si riferisse alla relazione turbolenta che il figlio ha iniziato con Antonella Fiordelisi nella casa del GF Vip. Mamma Donnamaria non vede di buon occhio i “Donnalisi”?

Non ci resta che attendere eventuali sviluppi: nel corso dei mesi, mamma Chicca potrebbe andare in casa a trovare il suo Edoardo e, lì, potremmo scoprire qualcosa in più. Stay tuned!