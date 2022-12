“Non so se sai che lei è vergine”: tutti senza parole a Uomini e Donne; è successo nel corso della puntata di oggi del dating show di Canale 5.

Una puntata infuocata, quella di Uomini e Donne in onda oggi, 16 dicembre 2022. Dopo un’accesa parentesi dedicata al trono classico, con tanto di lite tra le due corteggiatrici Alice e Carola, si è aperto il capitolo trono Over. E, in particolare, al centro dello studio si è seduta una delle dame più in vista di questa stagione.

Una dama per la quale è sceso un nuovo cavaliere, pronto a conoscerla, dopo essere stato colpito dal suo aspetto estetico e dal suo essere sognatrice. Nel bel mezzo della presentazione della new entry, però, è arrivata una frase che non poteva passare inosservata. Curiosi di scoprire cosa è successo?

Uomini e Donne, Tina Cipollari a ruota libera: “Non so se sai che lei è vergine”

Colpi di scena a non finire nello studio di Uomini e Donne. Come sempre, la trasmissione di Canale 5 regale emozioni a non finire, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over. E, a proposito di Over, oggi si è parlato nuovamente di Daniela. Dopo la burrascosa rottura col cavaliere Giuseppe, per la dama napoletana è arrivata una buona notizia: una persona è arrivata in studio per conoscerla.

Si tratta di Claudio, arrivato da Lanciano, ma originario di Castellammare di Stabia. 63 anni e pensionato, Claudio ha elencato le tante cose di Daniela che ha potuto apprezzare, ma proprio durante la sua presentazione, Tina Cipollari ha interrotto tutto. Come? Così”

“Non so se sai la cosa più importante, lei è vergine“, ha esclamato l’opinionista, ironizzando come sempre sul fatto che Daniela si comporti da “suora” e viva in “convento”. “No sono dei gemelli ti sbagli”, ha replicato la dama sorridendo. E Tina, nonostante Maria De Filippi abbia provato a fermarla, ha continuato: “No vergine nel senso che è illibata”. Daniela ha continuato:” Nel cuore sì, ogni volta sono illibata, perché ricomincio sempre da capo”, col sorriso e tanta autoironia. Un siparietto simpatico, che ha divertito tutti, ma come è finita tra Daniela e Claudio?

Il nuovo arrivato ha fatto una buona impressione alla dama partenopea, che ha deciso di tenerlo: “Mi è simpatico, voglio conoscerlo”. I due hanno ballato al centro dello studio e, come prevede il formato dello show, inizieranno una frequentazione. Sarà la volta buona per Daniela per trovare il vero amore? Noi non possiamo che augurarglielo! Ricordiamo che Uomini e Donne non andrà in onda nel corso delle festività natalizie ma ripartirà a gennaio, con tante novità, nuovi tronisti e nuove emozioni. Noi non vediamo l’ora, e voi?