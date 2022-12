“Avete rotto le p**”: la protagonista di Uomini e Donne è una furia, caos in studio nel corso della puntata di oggi della trasmissione di Maria De Filippi.

Una puntata accesissima, quella di oggi, 15 dicembre 2022, di Uomini e Donne. Per gran parte della trasmissione si è parlato del trono classico e delle ultime sulla conoscenza tra Federico e Carola, ma, prima, c’è stata una accesissima parentesi dedicata al trono Over. La puntata si è aperta con la storia di tre protagonisti del parterre, che hanno infiammato lo studio raccontando le ultime vicende.

In particolare, le parole del cavaliere, che è uscito con due dame, hanno fatto infuriare letteralmente una protagonista del dating show, che non le ha mandate a dire. Sono volate parole durissime, ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Uomini e Donne, Tina Cipollari è una furia: il duro attacco al cavaliere Giuseppe

Avete seguito la puntata di oggi di Uomini e Donne? È stato un appuntamento ricchissimo, dove non sono mancati i colpi di scena. Ad aprire le danze è stato Giuseppe, cavaliere del trono Over che sta frequentando sia Daniela che Silvia. Un particolare raccontato da Daniele ha infuocato la discussione: la dama si aspettava di essere baciata da Giuseppe, che, invece, è apparso molto trattenuto in esterna. Il motivo? Il cavaliere ha voluto rispettare la dama, per rischiare di non ferirla e per non sbagliare. Una versione che non ha convinto affatto Tina Cipollari, che ha definito questa giustificazione una vera e propria scusa.

Partendo dalle parole di Giuseppe, l’opinionista ha allargato il discorso a tutti coloro che parlano di rispetto quando non accade nulla dal punto di vista fisico. “Quando una donna vi piace ancora questa cosa del rispetto? Ma che cavolate dite con ‘sta cosa del rispetto? Andate avanti!” L’opinionista sottolinea come mancare di rispetta ad una donna non significa baciarla se lei ha voglia ed è disponibile: “Un conto se lei non è d’accordo, quella è mancanza di rispetto”.

Tina ci va giù pesante ed aggiunge: ” Non è rispetto, è menefreghismo, non te ne frega niente. E basta, basta fare i professori, avete rotto le p****. Avete rotto, tutte le volte ‘il rispetto’, tutte le volte si nascondono dietro questa frase fatta del rispetto”.

La discussione va avanti per un bel po’ di tempo, ma, alla fine del blocco, Giuseppe ammette di avere una preferenza per Silvia, ma di non aver baciato neanche lei. Il ‘triangolo’ del trono Over si è esaurito in questa puntata e Giuseppe continuerà a frequentare soltanto Silvia o ci saranno nuovi colpi di scena? Non ci resta che attendere per eventuali aggiornamenti.