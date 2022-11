La mamma di Tina Cipollari: eccole insieme in un vecchio scatto, notate la somiglianza? La dolce foto ricordo dell’opinionista di Uomini e Donne.

È uno dei volti più amati della nostra tv, protagonista indiscussa della trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne. È lì che, insieme al collega e amico Gianni Sperti, Tina Cipollari svolge il ruolo di opinionista, commentando le vicende sentimentali dei protagonisti di trono classico e trono over. Sempre allegra, sorridente e con la battuta pronta nel corso del programma di Maria De Filippi, ma c’è un altro lato dell’opinionista che non conoscono tutti.

A mostrarlo per la prima volta è stata proprio lei, ospite a Verissimo qualche settimana fa. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, la Cipolallari ha parlato del suo passato non semplice, dell’infanzia in campagna e del dolore per la perdita del papà e della mamma. A proposito di mamma, l’opinionista di Uomini e Donne l’ha ricordata proprio qualche mese fa, condividendo sul suo canale ufficiale di Instagram una dolcissima foto ricordo. Lo ha fatto proprio nel giorno della festa della mamma, a maggio, dedicando alla sua bellissima mamma parole da brividi. Diamo un’occhiata allo scatto che ha emozionato tutti.

Tina Cipollari, la foto ricordo con la sua mamma: la somiglianza è notevole

“Un figlio non farà mai abbastanza per una mamma. Sono stata ribelle e ti ho un po’ fatta arrabbiare, mi dispiace, ma sappi che ti ho amato tanto e continuerò a farlo per sempre”. Queste le parole che Tina Cipollari ha allegato ad un dolcissimo scatto condiviso su Instagram lo scorso maggio. In occasione della festa della mamma, l’opinionista tv ha mostrato ai numerosi followers una foto ricordo in cui si trova proprio in compagnia della sua adorata mamma, che non c’è più. Una foto meravigliosa, che mette in risalto la somiglianza tra le due, legatissime da un amore profondo: “Sono certa che questo amore ti raggiungerà anche oggi e sempre, in qualsiasi posto sei”, ha scritto Tina nella didascalia del post. Un post che, come sempre quando si tratta del volto di Uomini e Donne, ha ottenuto una marea di likes e commenti, tutti ricchi di messaggi di affetto e cuori per questa bellissima foto che ritrae mamma e figlia. Curiosi di vederla? Date un’occhiata:

Eh si, una foto davvero dolcissima, che ha scaldato il cuore dei numerosi fan dell’opinionista di Uomini e Donne. Se la amate in tv, cosa aspettate a seguire Tina Cipollari anche sul suo canale ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti super interessanti e divertenti, non ve ne pentirete. E, ovviamente, dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 45, Tina e tutto il cast di UeD vi terrà compagnia come sempre, tra emozioni, risate e qualche discussione.