“Tina fatti i fatti tuoi!”: l’opinionista di Uomini e Donne rimproverata per la domanda ‘scomoda’; è successo tutto nel corso della puntata di oggi.

Avete seguito l’appuntamento di oggi con Uomini e Donne? Nella trasmissione di Canale 5 targata Maria De Filippi i colpi di scena sono all’ordine del giorno e anche nella puntata in onda oggi, venerdì 25 novembre 2022, non sono mancate le sorprese. In particolare per quanto riguarda la partentesi del trono Over, che ha aperto la puntata.

Al centro dello studio si sono seduti alcuni dei protagonisti del programma, che hanno raccontato l’evoluzione della loro frequentazione. A un certo punto, però, Tina Cipollari si è lasciata andare ad una domanda decisamente ‘intima’ per una delle dame del parterre femminile e la conduttrice è dovuta intervenire. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, la domanda di Tina non passa inosservata: “Fatti i fatti tuoi”

Tina Cipollari, si sa, non ha peli sulla lingua e lo ha dimostrato anche nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, 25 novembre 2022. Una puntata nel corso della quale è emersa una clamorosa novità: Riccardo ha intenzione di frequentare nuovamente Roberta, per capire se il sentimento che li lega sia semplice affetto o qualcosa di più. Una decisione che non ha fatto impazzire i presenti in studio, che hanno accolto con molto scetticismo il ritorno di fiamma dei due ‘over’, in particolare Gianni Sperti, che si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti. La situazione si è complicata ulteriormente quando Maria De Filippi ha rivelato che ieri sera Riccardo ha trascorso la notte con un’altra donna, Gloria. Gli opinionisti hanno criticato il comportamento di Riccardo e, in particolare, Tina ha cercato di indagare…

“Scusami Gloria, ovviamente se avete passato la notte insieme vi sarete…?”,sono state le parole di Tina, che però non si sono sentite nella completezza poiché la frase è stata coperta dal ‘bip’. Dopo la domanda dell’opinionista, Maria De Filippi ha esclamato. “Tina, ma fatti i fatti tuoi! Il senso può essere quello, ma anche se non chiedi i dettagli…”. L’opinionista, però, si difende così: “Maria non è che ho la morbosità di sapere nel dettaglio di sapere cosa è successo, ma mi meraviglio di sapere che oggi, seduto di fronte a Gloria, si siede Roberta e tu ti metta lì a dire che ti piacerebbe uscire con Roberta.” Anche Gianni difende la collega sottolineando: “È molto importante sapere se hanno dormito o erano svegli”.

Le critiche per Riccardo non sono mancate e anche Gloria è finita nel mirino degli opinionisti per aver accettato con troppa compostezza, secondo loro, il comportamento del cavaliere. Come finirà la loro frequentazione? Non ci resta che attendere le prossime news…