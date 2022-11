“Hanno dormito insieme stanotte”: la rivelazione shock a Uomini e Donne è arrivata nel corso della puntata di oggi, spiazzando tutti in studio.

È successo davvero di tutto nella puntata di oggi, venerdì 25 novembre 2022, di Uomini e Donne. Puntata che si è aperta in maniera turbolenta, con un vero e proprio colpo di scena al centro dello studio. Un colpo di scena al quale è seguita una rivelazione, uscita proprio dalla bocca della padrona di casa.

Nel bel mezzo della discussione, Maria De Filippi ha rivelato che i due protagonisti del trono Over hanno trascorso la notte insieme. Una notizia che ha lasciato tutti di sasso, poiché il cavaliere stava annunciando, proprio in quel momento, di aver intenzione di uscire con un’altra donna questa sera. Una rivelazione che ha sconvolto gli animi, fino a ridurre la dama in lacrime. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Maria De Filippi rivela: “Hanno dormito insieme stanotte”

Fuoco e fiamma nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Puntata che si è aperta con una novità, alquanto inaspettata, annunciata da Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese ha spiegato di voler provare ad uscire nuovamente con Roberta e scoprire se tra loro c’è qualcosa di più del semplice affetto. Roberta conferma e la decisione della ‘coppia’ fa letteralmente infuriare gli opinionisti, che non credono a questo improvviso ritorno di fiamma. Desiderio di maggiore visibilità? Secondo Gianni Sperti sì, ma a peggiorare ulteriormente la situazione ci ha pensato la rivelazione di Maria De Filippi.

In questo momento, infatti, Riccardo sta uscendo con Gloria e, a quanto pare, ieri sera c’è stato qualcosa di più. A confessarlo è stata Maria De Filippi, che ha sottolineato: “Ieri sera hanno dormito insieme lui e Gloria, non so se Roberta lo sapeva”. A questo punto, gli attacchi degli opinionisti si sono spostati anche su Gloria, accusata di reagire con troppa compostezza al fatto che, dopo essere stato con lei, il cavaliere desideri uscire con un’altra donna. “Mi stupisce Gloria sta così ferma, senza dire nulla, che valori avete?”, sbotta Gianni, ma Gloria sottolinea che Riccardo non è il suo fidanzato e che nessuno è santo in quello studio. “Ovvio che mi dà fastidio, me l’aveva detto al telefono che si sentiva con Roberta, ma l’ha detto con leggerezza”, ha spiegato la dama.

Successivamente, emerge che Riccardo ha chiesto anche il numero ad un’altra dama, Elena e anche in questo caso non sono mancate critiche per il protagonista del trono Over. “Quanta superficialità, banalizzate tutto, anche cose che dovrebbero essere importanti”, sottolinea Gianni. A questo punto, Gloria non trattiene le lacrime sentendosi giudicata per quanto accaduto. Maria De Filippi interviene, spiegando che Gianni non la sta giudicando per la serata trascorsa con Riccardo, ma alla non reazione all’eventualità che lui esca con Roberta o lasci il numero a Elena. Dopo una lunga discussione, Roberta decide di chiudere con Riccardo e, al momento, la frequentazione con Gloria sembra proseguire… Non ci resta che attendere ulteriori news.