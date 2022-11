Smascherati in diretta, “È un’uscita concordata al telefono!”: caos in studio a Uomini e Donne; è successo l’impensabile nella puntata di oggi del dating show di Canale 5.

Un inizio infuocato, quello della puntata di oggi di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 è andato in onda, come sempre, alle ore 14 e 45 ma già nei primi minuti di trasmissione è successo davvero di tutto. Ad aprire la puntata sono stati alcuni protagonisti del trono Over, che si sono lasciati andare a dichiarazioni che non sono passate affatto inosservate.

Dichiarazioni che hanno suscitato le critiche di un bel po’ di presone, in primis degli opinionisti, che non hanno perso tempo a esprimere i loro dubbi a riguardo. Primo tra tutti Gianni Sperti, che ha palesemente accusato i due protagonisti di essersi accordati per tornare al centro dello studio e ottenere maggiore visibilità. “Ma chi vi crede?”, ha ripetuto più volte l’opinionista, fermo sulla sua idea. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Uomini e Donne, i due protagonisti del trono Over smascherati: una mossa fatta per visibilità?

Un colpo di scena che ha spiazzato tutti, quello che ha aperto la puntata di Uomini e Donne di oggi, 25 novembre 2022. A sedersi al centro dello studio è stato Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti assoluti del trono Over. Dopo l’abbandono della trasmissione della sua ex storica Ida Platano, il cavaliere pugliese ha deciso di riprovarci con Gloria, con la quale sta uscendo. Quello che nessuno si aspettava, però, è che Riccardo abbia intenzione di uscire nuovamente con Roberta.

A rivelarlo è stato proprio Riccardo, al centro dello studio, seduto di fronte a Roberta. Quest’ultima ha confermato, ammettendo di voler capire se con lui è rimasto soltanto affetto o altro. Parole che hanno fatto infuriare Gianni Sperti, che ha esclamato: “Ma che senso ha che voi usciate insieme? Tu e Roberta siete una coppia compromessa perché avete preso in giro tutti già una volta. Io non vi crederò mai! Questa è un’uscita concordata a telefono per avere un po’ di visibilità, nient’altro!“. Il ritorno di fiamma tra i due protagonisti del trono Over non convince neanche Tina Cipollari, che non ritiene che i due si siano messi d’accordo, come il suo collega, ma trova inutile una nuova uscita tra i due, che ripetutamente hanno provato a stare insieme senza risultati.

La rivelazione di Riccardo ha spiazzato ancora di più i presenti quando, dopo un po’, è emerso che, ieri sera, il cavaliere ha passato la notte con Gloria. In studio si è accesa una vera e propria discussione, che ha ridotto Gloria in lacrime. Dal suo canto, Riccardo sottolinea come la paura di riprovarci con Roberta derivava proprio dalla certezza di essere attaccato e di non essere compreso dallo studio. Almeno per il momento, pare le l’uscita tra i due ex sia stata rimandata… Sarà davvero finita qui?