Uomini e Donne, trova il coraggio e parla di sua madre: un dramma incredibile

L’ex amato volto di Uomini e donne racconta il suo incredibile dramma e parla per la prima volta di sua madre: cosa ha detto.

Sono trascorsi più di 20 anni da quando Uomini e donne è andato in onda per la prima volta e si può dire che all’interno dello studio tv sono passati davvero tantissimi volti, ma quello di cui vi parleremo tra qualche istante è stato sicuramente tra i più amati. Giovanissima, ma con un carattere tanto forte, l’ex corteggiatrice del programma ha saputo facilmente catturare l’attenzione su di sé.

La sua esperienza nello studio di Uomini e donne si è conclusa con una doppia vittoria! Non solo, infatti, è riuscita a conquistare il cuore del giovane tronista che aveva scelto di corteggiare – anche se, ad oggi, la loro storia è finita – ma ha saputo anche riscuotere un successo davvero impressionante. Il pubblico di Canale 5, infatti, è totalmente impazzito per lei e si è immediatamente riversato sui social per ‘seguirla’ su Instagram e non perdersi alcun tipo di aggiornamento.

È proprio sul suo canale Instagram che alcune ore fa, l’ex volto di Uomini e donne ha raccontato il suo dramma, parlando per la prima volta di sua mamma. Una confessione davvero da brividi, quella affidata al social network, che fa venire davvero la pelle d’oca.

L’ex di Uomini e donne racconta il suo dramma e parla di sua madre per la prima volta: parole da brividi

Se l’attrice ha scelto di annunciare la sua quarta gravidanza proprio sui social, l’ex volto di Uomini e donne ha voluto affidare al suo canale Instagram una confessione ‘intima’ e privata, alla quale non si era mai lasciata andare prima d’ora. A chi le ha chiesto di raccontarsi e di parlare di sua madre, infatti, l’ex corteggiatrice del programma ha risposto senza troppe esitazione, spiegando il suo incredibile dramma.

Vi ricorderete, senza alcun dubbio, di lei. Parliamo della giovanissima Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e donne ed ex compagna di Davide Donadei. Sin dai tempi del programma, la giovane aveva raccontato di avere un rapporto simbiotico con suo padre e di essere cresciuta insieme a lui e ai nonni. Cos’è successo, però, con sua madre? A spiegarlo per la prima volta, è stata proprio la diretta interessata sui social.

Attraverso un’IG Story, Chiara ha spiegato di non aver mai avuto un rapporto con sua madre e di continuare a non averlo nemmeno ora, nonostante siano trascorsi anni dal divorzio dei suoi genitori. La Rabbi, quindi, ha raccontato di essere cresciuta con suo padre, che ha tentato in tutti i modi di colmare l’assenza della sua ex moglie, e coi nonni, ma di aver anche parecchio sofferto. “Ho passato 10 anni della mia vita con problemi e preoccupazioni e ho visto mio padre disperato e i miei nonni piangere. Ho sempre sentito un vuoto dentro che, credetemi, mi ha fatto crescere troppo in fretta”, ha raccontato Chiara. Dicendo, inoltre, di essere passati anni da quando ha sentito o incontrato sua madre.

Una storia che mette sicuramente i brividi, ma che fa capire chiaramente il motivo del suo forte carattere.