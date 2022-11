L’attrice diventa mamma per la quarta volta e mostra sui social le foto del pancione

L’amata attrice sta per diventare mamma per la quarta volta: sul suo canale social ha mostrato le sue foto col pancione.

È inutile nascondersi dietro ad un dito: la gravidanza è uno dei momenti più belli che una donna possa vivere! Lo sa bene la giovanissima sposa di cui vi abbiamo parlato recentemente, raccontandovi la splendida sorpresa fatta a suo marito nel giorno del suo matrimonio, e l’attrice protagonista di questo nostro articolo. Diversi mesi fa, l’amata interprete ha annunciato ai suoi sostenitori di essere in procinto di diventare mamma per la quarta volta.

L’arrivo di un figlio, diciamoci la verità, è sempre una benedizione. In un mondo in cui, purtroppo, si assiste alla continua avanzata dell’emergenza Coronavirus e le notizie sulla guerra tra Russia ed Ucraina sono all’ordine del giorno, sapere che è in arrivo una nuova vita, riempie davvero il cuore di gioia a tutti.

L’amata attrice sta per diventare nuovamente mamma! A distanza di qualche tempo dalla nascita della sua primogenita, l’interprete ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa, mostrando sui social alcune sue foto con un bel pancione in bella mostra. Grande gioia, quindi, per tutti i suoi fan, che non hanno potuto fare a meno di abbracciarla, seppure virtualmente, per questa splendida notizia.

L’attrice sta per diventare mamma per la quarta volta: notizia splendida!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, l’attrice non ha affatto potuto fare a meno di condividere coi suoi fan una notizia davvero straordinaria: è nuovamente incinta! Dal matrimonio con suo marito, celebrato nel lontano 2012, sono nati negli scorsi anni ben tre figli. E prossimamente, come annunciato dalla diretta interessata, ne arriverà un quarto. Sarà l’ultimo? Chi lo sa! Una cosa è certa: l’amore che lega la coppia è davvero immenso! Spulciando il canale Instagram della giovanissima attrice, infatti, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti tra marito e moglie, che ci permette chiaramente di comprendere quanto sia speciale il forte sentimento che li lega l’uno all’altro.

Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni sulla gravidanza, il suo termine e il sesso del bebè. Sfogliando la sua photogallery social, però, non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto il pancino mostrato sia piuttosto pronunciato tanto da far credere che sia una gravidanza già a buon punto. Siete curiosi di sapere di chi parliamo?

Avete mai visto la serie tv ‘Gossip Girl’? Se la risposta dovesse essere positiva, siamo certi che non potrete affatto dimenticare la splendida Serena Van Der Woodsen. Ebbene. È proprio la giovanissima Blake Lively ad avere annunciato di essere nuovamente incinta. Davvero clamoroso, non c’è che dire!

Inutile raccontarvi la reazione da parte del suo pubblico social! Appena appreso la notizia, hanno bombardato il post della Lively di likes e commenti. E a questi, ovviamente, si aggiungono anche i nostri più sinceri auguri.