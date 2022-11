Sposa in sedia a rotelle fa una sorpresa al marito nel giorno del matrimonio: tutti commossi!

Una giovanissima sposa purtroppo in sedia a rotelle fa una splendida sorpresa a suo marito nel giorno del loro matrimonio: tutti in lacrime.

Per una volta, vogliamo ‘abbandonare’ il racconto di trucchetti, di ricette alternative e di quanto accadrà secondo gli astri la prossima settimana, ma vogliamo concentrare la nostra attenzione su una storia che, nonostante sia accaduto poco meno di un anno fa, mette ancora i brividi. Parliamo di una giovanissima sposa in sedia a rotelle, che nel giorno del suo matrimonio ha voluto fare una splendida sorpresa a suo marito, ma anche a tutti gli invitati.

Oltre alla dolce attesa, su cui recentemente vi abbiamo risposto ad una domanda che un po’ tutte le future mamme si pongono, anche il matrimonio è uno dei giorni più importanti per una coppia innamorata. Dopo tanti anni da fidanzanti, due giovanissimi ragazzi si giurano amore eterno dinanzi a parenti ed amici, dando vita ad una vita insieme. Insomma, un momento che difficilmente si può dimenticherà. Lo sa bene il protagonista di questo nostro articolo, che oltre a ricordare per sempre il giorno che ha sposato sua moglie, non potrà fare affatto a meno di tenere impressa nella mente la sorpresa che gli è stata organizzata proprio da lei.

Sposa in sedie a rotelle fa una sorpresa a suo marito nel giorno delle nozze: bellissimo!

Nel giorno del suo matrimonio, una giovanissima sposa in sedie a rotelle ha scelto di fare una splendida sorpresa a suo marito, lasciando tutti senza parole. Questa è la storia della giovanissima Chelsie Hill, trentenne della California che, esattamente dal 2010, deve fare i conti con una paralisi alle gambe. È da circa 12 anni, quindi, che la giovane Chelsie svolge la sua vita su una sedie rotelle. Nonostante questo, però, non ha mai perso il suo sorriso e la sua voglia di vivere. Fa parte, infatti, della squadra di ballerine su sedia a rotelle della città di Los Angeles e sui social ama condividere scatti e video che la ritraggono durante i suoi balletti.

Nel giorno del suo matrimonio, però, Chelsie ha voluto sorprendere tutti, ma soprattutto su suo marito. Accompagnata da suo padre come vuole la tradizione, la giovanissima ha percorso la navata non in sedia a rotelle, ma con le sue gambe. Si è allenata parecchio per ottenere questo risultato e il suo futuro marito non se lo sarebbe mai aspettato, ma quando l’ha vista percorrere l’entrata della Chiesa con un deambulatore non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime.

Oggi sono ancora insieme?

La loro storia ci ha talmente appassionato che non abbiamo resistito a saperne di più e rintracciarli sui social. Sul suo canale Instagram, Chelsie è una vera e propria star. Ed oltre a condividere scatti che la ritraggono nella sua quotidianità e della sua passione per il ballo, non perde occasione di pubblicare scatti di coppia. Ad oggi, Chelsie e Jay sono ancora marito e moglie e tra qualche mese diventeranno anche genitori.

Sappiamo pochissimo sulla gravidanza, ma dal sorriso sfoggiato in questa foto si capisce chiaramente che la loro felicità è alle stelle.

Tantissimi auguri alla coppia per l’arrivo del suo primo figlio!