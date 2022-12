Sinisa Mihajlovic, il commovente messaggio della moglie: la foto insieme durante la lotta alla malattia

La bellissima dedica della moglie di Sinisa Mihajlovic al marito, morto in queste ore dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

La dolorosa notizia della morte di Sinisa Mihajlovic ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di quanti lo hanno amato per la sua storia calcistica e anche in chi lo ha apprezzato come uomo. Un uomo che ha combattuto a lungo, con fermezza e coraggio, la più terribile delle battaglie, quella contro la malattia. Nelle scorse ore, però, è giunta la notizia che nessuno avrebbe voluto sapere: l’ex allenatore non ce l’ha fatta e se n’è andato all’età di appena 53 anni.

Era il 2019 quando la diagnosi della leucemia mieloide acuta aveva fatto irruzione nella sua vita senza però riuscire mai a spegnere il suo entusiasmo. In questi tre anni infatti l’ex calciatore serbo era riuscito ad andare avanti grazie alle cure e alla grinta dimostrata. Improvvisamente, domenica 11 dicembre la situazione è precipitata e Sinisa è stato ricoverato presso la clinica Paideia a causa di un’infezione. Lunedì 12 il coma farmacologico, fino alla notizia del decesso avvenuto oggi, 16 dicembre.

L’annuncio è arrivato tramite un comunicato della famiglia. Sua moglie Arianna Rapaccioni insieme ai figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas e al resto dei parenti più cari, ha definito la dipartita di Sinisa “ingiusta e prematura”.

Tanti i messaggi di cordoglio che giungono sul profilo Instagram della donna che ha condiviso con Mihajlovic un amore raro ed autentico. Lui e la moglie erano infatti una coppia affiatatissima, sposata da oltre vent’anni. Proprio qui, la splendida ex ballerina era solita postare diversi scatti che la ritraevano felice insieme al marito. Tra questi spunta una tenera dedica pubblicata lo scorso aprile e che la Rapaccioni ha voluto fissare in alto sul suo profilo Instagram.

Sinisa Mihajlovic, le parole della moglie per lui: lo scatto emoziona tutti

Mihajlovic e Arianna si erano conosciuti nel 1995, quando lui giocava nella Sampdoria e lei lavorava come soubrette in vari programmi Rai. “Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera – raccontò la donna a Domenica In – ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l’ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati”. “Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più”, aggiunse. Dal matrimonio sono nati ben cinque figli, a cui l’ex allenatore si è dedicato con amore fino alla fine dei suoi giorni.

Tra le foto più belle pubblicate dalla Rapaccioni, c’è sicuramente quella che li ritrae insieme durante il periodo della malattia. Sotto l’immagine, le parole di una poesia della scrittrice Cristina Tognazzi: “Come quando torni a casa e posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro”.

Il post ha ovviamente emozionato i tantissimi fan della coppia che sicuramente non potranno mai dimenticare il caro Mihajlovic.