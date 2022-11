“Il nostro miracolo”: è incinta, la famosa coppia aspetta un figlio

La famosa coppia nata la scorsa estate ha annunciato sui social che aspetta un figlio e mostra come lui ha appreso la splendida notizia.

Di loro due come coppia, giornali e siti vari hanno iniziato a parlare la scorsa estate quando hanno deciso di dichiarare pubblicamente per la prima volta che stavano insieme. Una notizia che aveva destato parecchio stupore visto che lui è l’ex marito di un’altra donna famosa e molto amata dal pubblico.

Lei invece abbiamo avuto modo di conoscerla come modella in vari programmi tv dove si è fatta subito notare proprio per la sua lotta ai disturbi alimentari che spesso colpiscono molte sue colleghe. Non a caso, la sua taglia tra la 46 e la 48 non rientra nei soliti canoni estetici solitamente richiesti a chi lavora in questo settore. Oggi è la modella curvy più popolare in Italia e un vero esempio di libertà dai luoghi comune per molte donne.

Ora insieme al suo compagno ha annunciato ai tanti suoi follower di essere incinta e lo ha fatto in modo molto romantico ed originale. Ha infatti condiviso un video su Instagram in cui mostra il test di gravidanza e il momento in cui ha dato la splendida notizia al futuro padre del suo bebè. Capito di chi parliamo?

Saranno presto genitori: la famosa coppia attende un figlio

I due volti noti dello spettacolo che stanno per ricevere la gioia più grande sono, come certamente avrete intuito, Elisa D’Ospina e il doppiatore Stefano Macchi. Quest’ultimo si è separato da pochi mesi dall’ex insegnante di Amici Anna Pettinelli con la quale aveva preso parte a Temptation Island nel 2012.

La speaker radiofonica più conosciuta d’Italia aveva comunicato ai fan la notizia della rottura tra lei e Macchi lo scorso mese di giugno: “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”, aveva scritto lasciando tutti a bocca aperta.

Ora il doppiatore sembra aver definitivamente voltato pagina accanto alla D’Ospina e la loro storia procede talmente a gonfie vele da aver portato entrambi a desiderare un figlio insieme. Nel video condiviso dalla coppia su Instagram vediamo la modella vicentina consegnare a Macchi un pacchetto con il test di gravidanza risultato positivo e sullo sfondo Piazza San Pietro a Roma.

Visibilmente commosso il doppiatore mentre legge la lettera della bellissima compagna. Una lettera in cui probabilmente sono scritte le parole che si sentono in sottofondo con la voce di lui: ” A ritmo del nostro amore improvviso, sei tu che ci hai scelto. Quando ci siamo riconosciuti, sei sempre stato con noi. Come adesso che ti aspettiamo davvero”.

A corredo del post, che ha fatto incetta di like e commenti, la coppia ha aggiunto la didascalia “Il nostro miracolo”.

E voi vi aspettavate una notizia così bella per questi due innamorati?